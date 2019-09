The Red Hot Pipers bringen ihren Bagrock in die Music Hall. (Benno Hunziker und BAND, Band)

Davon können sich Musikliebhaber am Sonnabend, 26. Oktober, ab 20 Uhr in der Music Hall Worpswede überzeugen.

Gegründet haben sich die Red Hot Chilli Pipers im Jahr 2002, als die vier schottischen Dudelsackspieler beschlossen, ein wenig mehr aus ihren Instrumenten herauszuholen und begannen, Pipes and Drums mit Rock ’n’Roll-Hymnen wie „Smoke on the Water” von Deep Purple oder „Thunderstruck” von AC/DC zu kombinieren. Dies war die Geburtsstunde des Bagrock und damit auch der Band The Red Hot Chilli Pipers.

Mit dem Auftritt in der BBC TV-Talentshow „When Will I Be Famous“ kam 2006 dann der große Durchbruch. Seither tourt die Band durch die ganze Welt, spielt auf zahlreichen Konzertbühnen zwischen USA und China und wurde mit mehreren Preisen ausgezeichnet, darunter gleich zweimal der Scots Trad Music Award als bester Live Act.

Den größten Teil der vergangenen zehn Jahre haben The Red Hot Chilli Pipers damit verbracht, vor weltweit ausverkauften Häusern ihre Live-Show zu perfektionieren. Die Bühnenshow der Band ist ausgefallen, originell, für ein breites Publikum zugänglich, aber auch kulturell wertvoll. Reisen nach Europa und in die USA festigten den Ruf der Band als einen der angesagtesten Live-Acts. So spielten die Schotten unter anderem bei den MTV Europe Awards in Glasgow und drehten Sketches mit Ed Sheeran und David Hasselhoff. Beim Fußball EM-Qualifikationsspiel zwischen Deutschland und Schottland spielten die Chilli´s die Nationalhymne.

Im Juni 2019 erschien das neue Red Hot Chilli Pipers Album „Fresh Air”. Dieses umfasst eine spannende Fusion aus neuen Songs sowie ausgewählten Covern. Für ihre Tour durch Deutschland und die Schweiz haben die Pipers auch einige Überraschungen im Gepäck: Unter anderem haben sie die Probenzeit damit verbracht, einige deutschsprachige Hits einzustudieren. Weitere Informationen und Tickets gibt es in der Music Hall Worpswede, im Internet unter www.musichall-worpswede.de oder bei den bekannten Vorverkaufsstellen sowie beim OSTERHOLZER KREISBLATT, Bördestraße 9, in Osterholz-Scharmbeck.