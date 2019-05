Rick und Graham von 10cc stehen bald auf der Torfrockbühne. (Zoran Veselinovic und fr, Photoshot)

Nach Genregrößen wie Torfrock, Manfred Mann´s Earth Band oder Roger Hodgson von Supertramp, stehen in diesem Jahr Nazareth und 10cc auf der Open Air-Bühne. Am Sonnabend, 15. Juni, wollen die international erfolgreichen Kultrocker ihr Publikum zum Kochen bringen.

10cc stammt aus Manchester im Norden Englands und zeichnet sich in durch ihre reiche stilistische Vielfalt aus. Die kreativste Phase der Band reichte bis in die frühen 80er-Jahre, in der sie auch einige Welthits veröffentlichte, die heute zum geläufigen Oldie-Repertoire zählen.

Auch die Band Nazareth tritt am 15. Juni 2019 bei der Torfnacht in Ritterhude auf. (Nazareth)

Nazareth sind eine der legendärsten Hardrockbands, haben mehr als 30 Millionen Alben verkauft und sind mit ihren Hits bis heute in aller Munde. Die Band wurde 1968 in Schottland gegründet. Nachdem es Ende der 80er etwas ruhiger um die Schotten geworden war, gab es 1992 eine fulminante ausverkaufte Tour mit Uriah Heep. Seitdem tourt die Band wieder regelmäßig in der ganzen Welt.

Die Stimmung bei der alljährlichen Torfnacht in Ritterhude ist stets entspannt und geprägt vom Gemeinschaftsgefühl. Das liegt vielleicht am fast familiären Charme des kleinen Open Air-Spektakels. Man kennt sich, man trifft sich, man singt die Rock-Hymnen von damals mit. Es gibt Bier und Snacks und wer will, kann sich am Stand ein aktuelles Tour-Shirt oder eine CD kaufen.

In ausgewählten Bereichen des Veranstaltungsgeländes werden Sitzgelegenheiten auf Bierzeltgarnituren angeboten, einen Sitzplatzanspruch gibt es jedoch nicht. Die Bereiche vor der Bühne bleiben unbestuhlt. Im Anschluss an das Open Air-Konzert steigt traditionell die Aftershow-Party mit DJ im Hamme Forum.

Einlass zur 14. Ritterhuder Torfnacht am 15. Juni ist ab 18 Uhr. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr. Das Open Air findet auf dem Außengelände des Hamme Forums, Riesstraße 11, in Ritterhude statt. Tickets gibt es beim OSTERHOLZER KREISBLATT, Bördestraße 9, Osterholz-Scharmbeck. sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Weitere Infos auch unter www.hammeforum.de.