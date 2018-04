Die zahlreich erschienenen Vereinsmitglieder und Gäste erfuhren sehr viel Interessantes über die inzwischen teilweise nachweisbaren Verbindungen in der Zeit des Römischen Kaisertums in der ersten Hälfte des ersten nachchristlichen Jahrtausends zu Norddeutschland. Dass es diese Verbindungen tatsächlich gab, bezeugen zahlreiche Funde von Gegenständen, die eindeutig nicht im Aller-/Wesermündungsgebiet hergestellt werden konnten und die von den Zuhörern im Original betrachtet werden konnten.

Das Mündungsgebiet war geprägt durch ein breites Auental, das von zahlreichen verlandeten, vermoorten oder abgeschnittenen Altarmen zu beiden Seiten der Aller und der Weser durchzogen war. Einzelne Abschnitte jüngerer Altarme liegen noch als lang gezogene Seen in der Marsch. Regionale Bezeichnungen wie Alte Aller und Alte Weser bezeugen die ehemalige Anbindung an den Hauptlauf der jeweiligen Ströme.

Diese Wasserläufe muss man sich im Jahr 400 als ein weitverzweigtes Geflecht von wasserführenden Flussläufen vorstellen. Die von Süden kommenden Boote landeten an vielen hierfür geeigneten Stellen in der hiesigen Region an; ihre Mannschaften trieben mit den dort ansässigen germanischen Gemeinschaften Handel. So schloss sich der Kreis zum Thema des Abends. Die beiden vortragenden Damen erhielten viel Beifall aus dem Zuhörerkreis und der Vorstand der Geschichtswerkstatt bedankte sich mit Blumen.