Kurt Cobain für Arme? Nein, das ist Serienschöpfer Mark Duplass in der neuen Staffel von "Room 104". (Sky / Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO)

Mark Duplass ist nicht nur ein bekannter Schauspieler, er gehört längst auch zu den erfolgreichsten Filmemachern in den USA. Er wirkte zuletzt als Co-Produzent bei Kassenschlagern wie „Bombshell“ mit. In der vierten und letzten Staffel seiner Serie „Room 104“, die er gemeinsam mit Bruder Jay Duplass kreierte, stellt Mark erneut sein kreatives Talent unter Beweis. Neben einem herrlich komischen Gastauftritt von Ex-Wrestler und Action-Star Dave Bautista („Guardians of the Galaxy“) kehrt auch der Serien-Schöpfer selbst als Darsteller in der ersten Folge zurück!

Nach über 24 Jahren im Filmgeschäft hat der 43-Jährige ein außerordentliches Gespür dafür, welche Projekte zum gefeierten Erfolg werden. Doch was für einen Ratschlag würde er jungen Filmemachern auf den Weg geben? Die Antwort hat es in sich.

Kaum wiederzuerkennen: In der vierten Staffel seiner Serie "Room 104" hat Mark Duplass einen denkwürdigen Gastauftritt. (Sky / Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO)

„Quarantänezeit ist perfekt geeignet, sich auszuprobieren“

Der in New Orleans geborene Schauspieler, Drehbuchautor und Musiker verriet im Interview mit der Agentur teleschau: „Träume nicht von einem großen Film, den du eines Tages mal machen willst. Warte nicht auf irgendjemanden, der dir viel Geld in die Hand drückt, um deinen Traum zu verwirklichen. Versuche stets, innerhalb deiner Möglichkeiten deiner Kreativität freien Lauf zu lassen.“ Duplass verrät: „Mein Bruder und ich haben unseren ersten Film in der Küche unserer Eltern mit der Kamera unserer Eltern gedreht. Das Ganze hat nur drei Dollar gekostet. Wir denken immer, dass großartige Dinge nur mit einem großzügigen Budget entstehen können. Hinter dieser falschen Annahme verstecken sich viele Menschen. Besonders die aktuelle Quarantänezeit ist perfekt dazu geeignet, sich auszuprobieren und kreativ zu sein.“

Die nächsten Folgen der Serie „Room 104“ sind linear am Mittwoch, 4. November, 22.05 Uhr, bei Sky Atlantic HD zu sehen und über Sky Q auf Abruf verfügbar. Die drei vorherigen Staffeln sind ebenfalls auf Sky Ticket und über Sky Q abrufbar..