Schauspielerin Rosario Dawson darf sich über eine neue Rolle freuen: Die 39-Jährige wird in "Zombieland 2" zu sehen sein. (Andreas Rentz/Getty Images)

Rosario Dawson, die durch Filme wie „Sin City“, „Death Proof“ und „Rent“ bekannt wurde und zuletzt als Krankenschwester Claire Temple in den Marvel-Serien bei Netflix so manchen Superhelden wie „Jessica Jones“ ,„Luke Cage“, „Iron Fist“ und „The Defenders“ verarztet hat, steigt jetzt bei „Zombieland 2“ ein.

Für die heiß erwartete Fortsetzung des Kino-Hits von 2009 tun sich Regisseur Ruben Fleischer („Venom“) und die Drehbuchautoren Paul Wernick und Rhett Reese („Deadpool 1 und 2“) erneut zusammen und schafften es sogar, die Originalbesatzung ins Boot zu holen. So werden neben Dawson auch Oscar-Preisträgerin Emma Stone („LA LA Land“), Woody Harreslon („Natural Born Killer“ & „Three Billards outside Ebbing, Missouri“), Jesse Eisenberg („Batman vs Superman: Dawn of Justice“) und Agibail Breslin („Ender's Game - Das große Spiel“) zu sehen sein. Zum Cast werden außerdem Zoey Deutch („The Disaster Artist“) und Avan Jogia („Victorious“) stoßen.

Als Krankenschwester Claire war Rosario Dawson schon in "Jessica Jones", "Daredevil", "Luke Cage" und "Iron Fist" zu sehen. (Netflix / Myles Aronowitz)

In „Zombieland 2“ versinkt das Land im Chaos und die Zombie-Soldaten bekommen es mit vielen neuen, blutrünstigen Untoten zu tun. Neben den gewohnt dümmlichen Zombies, den sogenannten „Homers“, sind auch untypisch clevere Zombies, die „Hawkings“ genannt werden, zu sehen. Und natürlich gibt es auch einige menschliche Überlebende. Doch vor allem müssen sich die Protagonisten mit wachsenden Problemen innerhalb ihrer eigenen schrägen Zwangsfamilie auseinandersetzen. Die Dreharbeiten zu „Zombieland 2“ beginnen bereits Anfang Februar, der US-Kinostart ist für den 11. Oktober 2019 geplant.