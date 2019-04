In einem Interview enthüllte Rose McGowan, dass sie in Folge eines Unfalls vor fünf Jahren ihren Geruchssinn verlor. "Einmal ließ ich in der Nacht versehentlich das Gas angedreht. Ich habe es nicht mitbekommen, weil ich es nicht riechen konnte", beschrieb sie die Folgen davon. (Tim P. Whitby / Getty Images for Sundance London)

In einem Interview mit Ed Gamble und James Acaster im Rahmen ihres Podcasts „Off Menu“ überraschte „Charmed“-Star Rose McGowan mit einem Geständnis. Vor fünf Jahren habe die Schauspielerin bei einem Autounfall ihren Geruchssinn verloren, wie sie erläuterte. Damals sei ihr Kopf mit der Autotür kollidiert. „Ich habe eine Reihe von Tests in Harvard durchgeführt. Sie untersuchten mich, weil ich noch schmecken konnte“, erklärte die Schauspielerin. Eine ungewöhnliche Tatsache, denn normalerweise hängen die Sinne zusammen. Mit Streifen auf ihrer Zunge, die den Säuregehalt anzeigten, versuchten Forscher sie dazu zu bringen, Dinge zu riechen. „Aber ich konnte es nicht“, erinnerte sich McGowan. Ganz anders sah es mit ihrem Geschmackssinn aus, der in Folge des Unfalls sogar schlagartig erhöht wurde: „Danach wurde alles zu einer Geschmacksexplosion und zu viel.“

Mittlerweile kann die 45-Jährige mit ihrem Verlust aber gut umgehen, auch wenn sie sich erst an die neue Situation gewöhnen musste. Im Interview räumte McGowan ein, dass einige Veränderungen in ihrem Haus nötig gewesen seien. „Einmal ließ ich in der Nacht versehentlich das Gas angedreht. Ich habe es nicht mitbekommen, weil ich es nicht riechen konnte“, beschrieb sie. Nach diesem Vorfall ließ sie deshalb Kontrollvorrichtungen einbauen.