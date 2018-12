Nach dem Benefizkonzert von Jan Wiechmann (rechts) und Hauke Scholten überreichte der kirchenmusikalische Förderverein aus Rekum und Neuenkirchen, „musica sacra“ einen symbolischen Scheck in Höhe von 10 000 Euro. Das Geld fließt in die geplante Anschaffung einer neuen Kirchenorgel.

“

Darauf sind sicherlich auch all die Besucher gespannt, die nach dem Konzert großzügige Spenden in den Orgelsammeltopf steckten. In Scharen kamen sie von nah und fern: Der Weitestgereiste kam aus Neustadt am Rübenberge. Es wurde so voll, dass der Saal erweitert und die Stuhlreserven aufgestellt werden mussten. Ein großer Erfolg für Jan Wiechmann und Hauke Scholten, die beiden Musiker, die in der Region Rekum und Neuenkirchen proben, jedoch schon weit über die Grenzen dieser Orte hinaus bekannt geworden sind und deren Musik bereits durch das Radio im Bereich des Senders „NDR Kultur“ zu hören gewesen ist. „Das Programm mit seinem Gang durch die Zeiten und Stile von der Gregorianik bis heute, über Lieder aus dem englischsprachigen Raum, (…) bis hin zum mich aus persönlichem Erleben immer sehr berührenden ,Oh Danny boy' haben meinen Ohren sehr gut getan. Auch die zurückhaltende instrumentale und vokale Begleitung durch Hauke Scholten, die den Solisten trug, nicht aber zudeckte, war mir sehr angenehm“, schrieb ein Zuhörer später in einer Dankesmail.

„Ich fand es faszinierend, wie Jan seine Stimme zwischen Bariton und Altus mühelos modifizieren kann, vor allem in der falsettierenden Höhe, ohne jegliches angestrengtes Pressen“, lobte ein Besucher und wies damit auf die „Ciaccona del paradiso et l'inferno“, die F. Ratis zugeschrieben wird, hin.

Das Konzert in der renovierten Rekumer Kirche mit ihrer herrlichen Akustik wurde zur Augen-, Ohren-, Geschmacks- und Seelenfreude. Mit einem Buffet aus Fingerfood und Getränken in der Pause des Konzertes rundeten die Helfer von „musica sacra“ den Abend ab und machten den beiden Musikern zum Schluss noch eine besondere Freude: Sie übergaben Rosen mit selbstgebastelten „Traumfängern“ und einen symbolischen Scheck in Höhe von 10 000 Euro. Der kirchenmusikalische Förderverein aus Rekum und Neuenkirchen, „musica sacra“, nahm den Abend des Konzertes zum Anlass, am „Ort des Geschehens“ und bei einer stilvollen Veranstaltung zugunsten der neuen Orgel, ebenfalls einen Beitrag zum Erwerb der Orgel zu leisten.

„In den 10 000 Euro von „musica sacra“ stecken – neben jeder Menge Vereinsbeiträgen und Konzertkollekten – sehr viele Stunden Vor- und Nachbereitungsarbeiten vieler Menschen, die mit all ihrer Liebe zur Kirchenmusik ihren Einsatz gezeigt haben.“ Pastor Hayno Akkermann zeigte sich zuversichtlich: „Wir hoffen, dass das Spendensammeln so ideenreich weitergeht, wie bisher und dass wir schon die Adventsmusik 2019 mit der neuen Orgel spielen können.“

Hauke Scholten, sichtlich gerührt, schrieb tags darauf: Das Konzert war „ein großer Erfolg und eine wundervolle Wertschätzung für die neue Orgel! Ihr habt nicht nur mich und Jan, sondern auch die Kirchengemeinde (im Besonderen Marco Löbel und Pastor Hayno Akkermann) überrascht und berührt und damit ein sehr überzeugendes öffentliches Bekenntnis und Statement zur neuen Kirchenorgel und zur Kirchenmusik gesetzt.“