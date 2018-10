Rosie O'Donnell wird heiraten. Ein Termin steht aber noch nicht fest. Foto: Jason Szenes/EPA (Jason Szenes / dpa)

Schauspielerin Rosie O'Donnell (56, „The Flintstones“) hat sich mit Freundin Elizabeth Rooney (33) verlobt. Das gab O'Donnell am Montag auf einer Veranstaltung zum 15. Jubiläum ihrer Organisation „Rosie's Theater Kids“ in New York bekannt, wie das US-Magazin „People“ berichtet.

Mit Elizabeth Rooney ist O`Donnell seit November 2017 offiziell zusammen. Montagnacht (Ortszeit) zeigte die junge Polizistin aus Boston auf ihrem Instagram-Account (auf dem sie sich Blue Eyedsoul nennt) ihre Hand mit einem funkelnden Ring, einem „YES“ sowie einem Herz- und einem Ringsymbol.

Wie O'Donnell dem Magazin sagte, will sich das Paar mit der Hochzeit noch Zeit lassen: „Das wird erst in ferner Zukunft geschehen“. Elizabeth und sie hätten entschieden, dass es so das Beste für sie sei. Ihre Freundin sei eine „wunderbare Frau“ und ihr sehr ähnlich. O'Donnell schwärmt: „Ich sage ihr ständig, dass ich zu alt für sie bin, aber das scheint sie nicht zu interessieren“.

Die Moderatorin („Rosie O`Donnells Show“, 1996 bis 2002 auf NBC) hat eine 20-jährige Tochter, die gerade schwanger ist, wie das Magazin weiter schreibt. (dpa)