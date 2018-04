Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Rotarier pflanzen alte Obstbaumsorten

Von der „Guten Grauen Birne“ bis zur „Mirabelle von Nancy“: 14 alte Obstbaumsorten,– elf Birnen- und drei Pflaumengewächse, sind durch den Rotary-Club Bruchhausen-Vilsen am Heiligenberg gepflanzt worden. Rund ein Dutzend Rotarier trafen sich an der Festwiese und brachten die vierjährigen Setzlinge der hochstämmigen Bäume mit maschineller Unterstützung und viel Handarbeit in die Erde.