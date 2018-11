Spontan wurde der Entschluss gefasst: Am freien Mittwoch fährt die Jugend des RRV Schwarme in den Kletterpark Verden. Die Spontanität wurde mit tollem Wetter und ganz viel Spaß belohnt. 20 Kinder und vier Erwachsene nutzten die drei Stunden Kletterzeit voll aus. Dank der tollen Teamarbeit unter den Kindern und Jugendlichen konnten auch die Jüngsten den schweren Parcours bewältigen. Am Ende waren fast alle mindestens einmal auf dem zehn Meter hohen Parcours.