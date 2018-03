Die Mitglieder der Poddergemeinschaft Alte Eichen aus Ritterhude haben sich am 26. Februar zur Jahreshauptversammlung getroffen. Reiner Lange trug als erster Vorsitzender seinen Bericht über das Podder-Jahr 2017 vor und stellte fest, dass es ein gutes Jahr war. Das bedeutete in seinen Augen, dass der Natur viel Gutes getan wurde. Einerseits in der Gewässerpflege und Entmüllung der Ufer und andererseits im Aussatz von Fischbrut. Auch sei die Zahl der Aalfänge nach mageren Jahren wieder gewachsen. Poddern als traditionelle und schonende Methode des Aalfangs kommt dabei auch immer wieder zum Einsatz, erzielt aber wegen des geringeren Bestandes an Aalen im Gegensatz zu früheren Jahren nicht mehr die Ergebnisse wie bei den Altvorderen des Vereins. „Die Probleme des Aals liegen aber weit außerhalb der Vereinsgewässer, etwa bei Franzosen und Asiaten, die junge Glasaale immer noch aus kulinarischen Gründen in Massen abfischen“, so der Verein. Die Ritterhuder Podderer kümmern sich intensiv um die Bestände vor Ort und hoffen, dass auch irgendwann weltweit auf das jetzt schon verbotene Abfischen der Glasaale verzichtet wird.