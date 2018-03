Ein besonderes Augenmerk lag auch in diesem Jahr auf der Ehrungen langjähriger Mitgliedschaften. Jörg Gantzkow bedauerte den Umstand, dass die Ehre einer Auszeichnung für langjährige Mitgliedschaft nur noch von wenigen wertgeschätzt und in Anspruch genommen wird. In diesem Jahr wurden Andrea Steneck, Hannelore Brünjes, Raffaela Gusek und Erik Spiegelberg für ihre 25-jährige Mitgliedschaft im TSV Wallhöfen geehrt. Für die Damen gab es einen Blumenstrauß und die Herren eine Ehrennadel freuen. Für 50 Jahre treue Mitgliedschaft im Verein wurden in diesem Jahr ausschließlich Herren geehrt: Herbert Baake, Uwe Bokelmann und Friedrich-Wilhelm Stölting.

Traditionell wurden bei der Jahreshauptversammlung die Deutschen Sportabzeichen verliehen. Aufgrund einer Kooperation mit der Kirsten-Boie-Grundschule und dem Sportforum Hambergen, unter der Leitung von Claudia Reissdorf, konnte in diesem Jahr seit Langem wieder ein deutlicher Anstieg bei der Sportabzeichenabnahme verzeichnet werden. Gab es im Jahr 2016 lediglich 29 Sportabzeichen zu vergeben, waren es im Jahr 2017 insgesamt 66, was als durchaus erfreuliche Tendenz betrachtet werden kann. Der Verein hofft, diese Zahlen auch im Jahr 2018 zu erreichen.

Zu den Highlights des Sportjahres beim TSV Wallhöfen gehört auch der alljährlich stattfindende Kinderfasching, der auch im vergangenen Jahr durch viele helfende Hände zu einem farbenfrohen und gut besuchten Ereignis wurde. Das alle zwei Jahre stattfindende Sommersportfest leidete im vergangenen Jahr unter schlechtem Wetter. Mittlerweile ebenfalls zur Tradition des TSV Wallhöfen gehört die einmal im Jahr stattfindende Kanutour. Diese ist jedes Jahr ein Highlight, bei dem sich auch Fußballer und Hallensportler in ein anderes Element begeben und viel Spaß haben.

Aber nicht nur Positives war zu berichten. Wie viele andere Vereine muss der TSV Wallhöfen um seine Mitglieder kämpfen. Viele andere Möglichkeiten der Freizeitgestaltung oder auch andere Gründe lassen die Mitgliederzahlen schrumpfen. Den geringer werdenden Mitgliederzahlen stehen allerdings immer weiter steigende Kosten gegenüber. So muss der Verein auch in Zukunft weiter bestrebt sein, Einnahmequellen aufzutun oder andere Möglichkeiten der Finanzierung zu suchen. Allerdings ist der Vorstand optimistisch, dieser Herausforderung gewachsen zu sein. Ein Schritt in diese Richtung ist beispielsweise die Kooperation mit dem Sportforum in Hambergen. Seit einem Jahr besteht die Kooperation nun und sie wird gut angenommen.

Menschen, die dort Krankengymnastik oder andere Rehamaßnahmen abgeschlossen haben, sind herzlich eingeladen, beim TSV Wallhöfen auch weiterhin etwas für ihre Gesundung und die Erhaltung der Gesundheit zu tun. Rückenschulkurse, Qi Gong, unterschiedliche Turngruppen und so weiter bilden nur einen kleinen Teil des umfangreichen sportlichen Angebots des TSV Wallhöfen. Für Interessenten lohnt sich auf jeden Fall ein Blick auf die vereinseigene Homepage unter www.tsvwallhoefen.de.

Der Vorstand des TSV Wallhöfen freut sich auf ein sportliches und erfolgreiches Jahr 2018.