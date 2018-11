Der 1. Vorsitzende, Dieter Weber, berichtete über abgeschlossene Sanierungsmaßnahmen wie die Erneuerung der Herrendusche sowie die Ausstattung des Sozialtraktes mit neuen Fenstern und Türen. Die Tennishalle wurde mit modernen LED- Leuchten ausgestattet, die eine bessere Ausleuchtung garantieren und zudem erhebliche Kosten sparen werden. Mit einer Amortisation der Anschaffungskosten ist in weniger als drei Jahren zu rechnen.

Ende 2017 hatte der Pächter der Vereinsgaststätte „De Beeke“ gekündigt. Seitdem wird das Restaurant von den Mitgliedern in Eigenregie betrieben. Dieser zunächst viel diskutierte Schritt hat sich als goldrichtig erwiesen: Das Vereinsleben wurde dadurch merklich aufgefrischt.

Der 1. Sportwart Thomas Patzelt berichtete von den Aufstiegen der 1. Herren, der 2. Damen und der Damen 40 im Sommer 2018. Die Herren 40 stieg im vergangenen Winter in die Landesliga auf. Erfreulich ist, dass für den BTC mittlerweile drei Damenmannschaften an den Start gehen, wodurch der Schritt aus dem Jugend- in den Erwachsenenbereich deutlich erleichtert wird. Entsprechend werden die jungen Spielerinnen an den Verein gebunden. Im kommenden Sommer soll eine dritte Herrenmannschaft folgen.

Jugendwartin Andrea Nölting-Bruns ist mit der Entwicklung der Jugendabteilung sehr zufrieden. 102 Jugendliche spielen in Beckedorf. Sportliche Erfolge gab es durch die Junioren A, die ihre Staffel gewannen und sich anschließend in der NTV-Endrunde durchsetzten. Um auch die Eltern noch stärker in das Vereinsleben einzubinden, bietet der Verein seit Oktober ein sehr kostengünstiges Sondertraining für Eltern an.

Kassenwart Thomas Lorzinski vermeldete für das Geschäftsjahr 2017 ein leichtes Minus von 966 Euro. Dieses ist auf die umfangreichen Baumaßnahmen zurückzuführen. Zahlreiche erfolgreich beantragte Zuschüsse hielten das Minus jedoch in einem sehr überschaubaren Rahmen. So standen Investitionen von rund 200 000 Euro Fördergelder von rund 120 000 Euro gegenüber. Für den restlichen Betrag wurde ein Darlehen aufgenommen. Die Konditionen für die bestehenden Kredite konnten deutlich verbessert werden.

Die neue Hallenbeleuchtung wird dem Verein bei gleichbleibender Auslastung jährlich eine Ersparnis von etwa 5000 Euro einbringen. Auf der Tennishalle wird in diesem Winter eine Fotovoltaikanlage installiert. Für die Vermietung der Fläche wird der Verein eine Einmalzahlung von 35 000 Euro im Voraus erhalten. Insgesamt blickt Thomas Lorzinski sehr optimistisch in die Zukunft.

In ihren Ämtern einstimmig bestätigt wurden der 1. Vorsitzende Dieter Weber, Schriftführerin Verena Henk, der 1. Sportwart Thomas Patzelt und Jugendwartin Andrea Nölting-Bruns. Für das Amt des 2. Vorsitzenden konnte wie in den vergangenen Jahren kein Vereinsmitglied gewonnen werden. 2. Kassenprüferin wurde Dorothea Kort.