Bei der Jahreshauptversammlung waren neben den Amtsträgern auch Gäste anwesend. Von links: Michael Ullmann, Jürgen Brüning-Kuhlmann, Bernd Bormann, Stefan Habekost, Gerd-Uwe Meyer, Marlies Plate und Ralf Rohlfing.

Der Ortsbrandmeister Gerd-Uwe Meyer begrüßte als Gäste der Jahreshauptversammlung Marlies Plate, die Bürgermeisterin der Gemeinde Martfeld, Gemeindebrandmeister Michael Ullmann, Ralf Rohlfing, den Geschäftsführer der Feuerwehr sowie Samtgemeindebürgermeister Bernd Bormann.

Die Versammlung begann traditionell mit dem gemeinsamen Knipp-Essen. Danach eröffnete Gerd-Uwe Meyer den offiziellen Teil der Jahreshauptversammlung. Zunächst gedachte die Versammlung des verstorbenen Kameraden Hermann Dunekack mit einer Schweigeminute. Dann berichtete Gerd-Uwe Meyer von den Aktivitäten des aktuellen Jahres. Es gab diverse Ausbildungs- und Arbeitsdienste, aber auch die traditionelle Ausrichtung des Osterfeuers und des Laternenumzuges, die Beteiligung an der Truppmann II-Ausbildung sowie die Teilnahme an diversen Wettkämpfen. Eine Neuerung in diesem Jahr war der Wettbewerb der Kreisgruppe. Hier wurde sich der Herausforderung einer völlig neuen Wettbewerbsübung, die aus drei unterschiedlichen Modulen bestand, gestellt.

Im Jahr 2018 gab es für die Ortsfeuerwehr neun Einsätze sowie zwei Hilfeleistungen. Heraus stach hierbei der Flächenbrand eines landwirtschaftlichen Getreidefeldes aufgrund der enormen Trockenheit und Hitze des Sommers. Eben dieser Brand entfachte zwei Tage später sogar erneut, da sich Glutnester in einem Graben eingefressen hatten. Des weiteren ist in bleibender Erinnerung der Einsatz beim Brand der Biogaslanlage in Bruchhausen-Vilsen geblieben. Eine weitere Neuerung im Jahr 2018 war eine gemeinschaftliche Funk- und Fahrübung mit der ELO-Gruppe der Samtgemeinde Bruchhausen- Vilsen. Diese wurde von beiden Parteien für gut befunden. Als Nächstes standen die Jahresberichte von Gerätewart und Atemschutzgerätewart auf dem Plan, gefolgt vom Kassenbericht und den Wahlen. Andre Martens wurde zum zweiten Kassenprüfer gewählt. Im Anschluss fanden die Ehrungen statt. Stefan Habekost wurde für 40 Jahre Mitgliedschaft geehrt.

Schließlich war es an der Zeit für die Grußworte der Gäste: Samtgemeindebürgermeister Bernd Bormann bedankte sich für die Einsatzbereitschaft der Feuerwehren, die – der Trockenheit in diesem Jahr geschuldet – zu besonders vielen Einsätzen ausrücken mussten. Zudem gab er einen Überblick über die im Haushalt geplanten Ausgaben für 2019. Gemeindebrandmeister Michael Ullmann blickte auf ein „etwas verrücktes Jahr“ zurück: 105 Einsätze im ersten Halbjahr, 109 Einsätze alleine von Juli bis Ende August, final über 270 Einsätze in der Samtgemeinde. Besonders war dabei unter anderem die Teilnahme für einen Teil der Kreisfeuerwehrbereitschaft an dem Moorbrand auf dem Truppenübungsplatz in Meppen. Martfelds Gemeindebürgermeisterin Marlies Plate freute sich über das gute Niveau der Mitgliederzahlen in Kleinenborstel, da der grundlegende Mitgliederschwund, oft durch altersbedingtes Ausscheiden und weniger Nachwuchs bereits bekannt ist. Heiner Köster bestellte schließlich Grüße vom Förderverein und berichtete über ein erfolgreiches Laternelaufen mit großer Beteiligung.

Um 21.15 Uhr schloss Gerd-Uwe Meyer die Versammlung und wünschte den Kameradinnen und Kameraden frohe Weihnachten und ein paar vergnügliche Stunden beim anschließenden geselligen Beisammensein.