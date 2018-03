Der alte und neue Vorstand (Bild links), Fahnenträger (von links): Timo Jacobs, Klaus Fuhrmann, Henrik Meyer, Harald Giese und Ernst Brünjes. Auf dem rechten Bild sind die geehrten Mitglieder zu sehen (vorne, von links): Ilse Puckhaber, Wilfriede Fuhrken, Annegrete Vollmers, Waltraud Bullwinkel, Thea Stelter. Hinten, von links: Norbert Bullwinkel, Eberhard Jacobs, Heike Giese, Jörg Hennings, Hartwig Jacobs, Helmut Meyer, Karin Baum, Klaus Fuhrmann, Michael Sawitzki, Reinhold Eilers und der Erste Vorsitzender Henrik Meyer.

Besonders erinnerte er dabei an den sehr guten Besuch des Schützenfestes. Er wies in diesem Zusammenhang auf den in der Umgebung fast einzigartigen Festplatz mit Wurf-, Schieß-, Fisch- und Losgeschäften sowie einem Autoscooter hin.

Auf dem Bezirkskönigsball wurden die amtierenden Majestäten für folgende Erfolge geehrt: Königin Birgit Bavendam errang den Titel der Bezirkskönigin, Kreiskönig Timo Jacobs den des Bezirkskönigs, Vizekönigin Tanja Sperl errang einen zweiten und König Peter Raedecke einen dritten Platz in der Gruppe der Vizeköniginnen, beziehungsweise der Schützenkönige. So ein tolles Gesamtergebnis hatte es in der Vereinsgeschichte noch nicht gegeben.

Die Sportleiter berichteten von hervorragenden Schießleistungen. In vielen Wettbewerben konnten die Axstedter Sport- und Jugendschützen mit ihren Ergebnissen vordere Platzierungen erringen. Susanne Hölling, Berthold Hölling und Hartwig Jacobs qualifizierten sich bei den Landesmeisterschaften für die deutsche Meisterschaft und erreichten dort jeweils mittlere Platzierungen. Beim Landeskönigsschießen in Bassum sicherte sich Frauke Lüllmann einen hervorragenden dritten Platz und Sina Jacobs wurde bei den Kreismeisterschaften neue Kreiskönigin.

Die Damenabteilung feierte ihr 40-jähriges Bestehen. Dieses wurde mit einem Grillabend inklusive einer Showeinlage und einem sehr gut besuchten Pokalschießen gebührend gefeiert.

Neuwahlen und Satzungsänderungen

Unter einem weiteren Tagespunkt wurden notwendige Satzungsänderungen erklärt und beschlossen. Bei den Neuwahlen stand das Amt des Ersten Vorsitzenden zur Wahl. Bevor der Erste Vorsitzende Harald Giese die Versammlungsleitung an den Zweiten Vorsitzenden Erich Renken übergab, nutzte er die Gelegenheit, die vergangenen Jahre Revue passieren zu lassen. Er sei immer „stolz wie Oskar“ gewesen, wenn er sein Amt als Erster Vorsitzender und Schützenhauptmann wahrgenommen habe.

Der Zweite Vorsitzende Erich Renken dankte Harald Giese, dem „Hauptmotor“ des Vorstandes, im Namen des gesamten Schützenvereins für insgesamt 19 Jahre geleistete Vorstandsarbeit mit einem Abschiedsgeschenk. Er erwähnte unter anderem, dass Harald Giese 1999 zunächst das Amt des Zweiten Vorsitzenden übernahm, bevor er 2002 zum Ersten Vorsitzenden gewählt wurde. Größere Aufgaben, die vom scheidenden Ersten Vorsitzenden in seiner Amtszeit mit Bravour gemeistert wurden, waren die Planung und Durchführung des 50-jährigen Jubiläums des Schützenvereins, diverse größere Instandhaltungsmaßnahmen am Schießstand unter anderem mit der Erneuerung des Schießstanddachs sowie der Abschluss eines Nutzungsvertrags mit dem damaligen Vereinswirt Helmut Brünjes. Bei der Damenabteilung hat sich der Erste Vorsitzende mit einem zweiten Damenvogel beim Hauptschützenfest „eingeschmeichelt“. Auch die Attraktivität des Festplatzes lag ihm sehr am Herzen, wie man unschwer auf den Schützenfesten feststellen konnte.

Mit Henrik Meyer hat der Schützenverein Axstedt einen neuen Ersten Vorsitzenden, der einstimmig in sein Amt gewählt wurde. Klaus Fuhrmann legte nach 25 Jahren aus Altersgründen sein Amt als Schützenmeister nieder. Harald Giese ließ es sich nicht nehmen, ihm persönlich für die lange Vorstandsarbeit in Namen des gesamten Vorstandes und der Mitglieder zu danken und überreichte ihm ein Abschiedsgeschenk. Anschließend wählte die Versammlung Timo Jacobs einstimmig zum neuen Schützenmeister.

Das Amt des Fahnenträgers musste ebenfalls neu besetzt werden. Auch der bisherige Erste Fahnenträger Ernst Brünjes stellte sein Amt aus Altersgründen zur Verfügung. Ihm wurde vom scheidenden Vorsitzenden für seine geleistete Arbeit gedankt und Hartwig Klaus einstimmig zu seinem Nachfolger gewählt. Die aus ihren Ämtern ausgeschiedenen Schützenbrüder wurden mit großen Applaus von der Versammlung verabschiedet.

Neben der Ehrung der Vereinsmeister zeichnete der neue Erste Vorsitzende Henrik Meyer auch langjährige Mitglieder aus. Für 50 Jahre wurden Klaus Fuhrmann und Helmut Meyer geehrt. Für 40 Jahre wurden Karin Baum, Gertrud Brünjes, Waltraud Bullwinkel, Wilfriede Fuhrken, Heike Giese, Ilse Puckhaber, Thea Stelter, Annegrete Vollmers, Norbert Bullwinkel, Eberhard Jacobs und Hartwig Jacobs ausgezeichnet. Für 25 Jahre wurden Reinhold Eilers, Detlev Frank, Jörg Hennings und Michael Sawitzki geehrt. Reinhold Eilers wurde zum Ehrenmitglied ernannt.