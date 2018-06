Es ist einsam geworden um Filmemacher Woody Allen. (Pascal Le Segretain/Getty Images)

Viele Menschen bekennen sich nicht mehr öffentlich zu Woody Allen (82). Doch immerhin sein Adoptivsohn stärkt dem Regie-Altmeister, der sich seit Jahren mit Missbrauchsvorwürfen konfrontiert sieht, weiterhin den Rücken. In einem Blog-Eintrag schrieb Moses Farrow nun: „Ich kann nicht länger schweigen, da er nach wie vor für ein Verbrechen verurteilt wird, das er nicht begangen hat.“ Hintergrund sind Anschuldigungen seiner ebenfalls adoptierten Schwester Dylan Farrow (32), Woody Allen habe sie als Siebenjährige sexuell missbraucht.

Der 40-Jährige, der als Therapeut und Fotograf arbeitet, beteuert, am fraglichen Tag im August 1992 im Haus der Familie in Bridgewater, Connecticut, an der Seite seiner Schwester gewesen zu sein. Deren Schilderungen seien „irreführend“ und „frei erfunden“. Zugleich erhebt er schwere Vorwürfe gegen seine Adoptivmutter Mia Farrow. Sie habe ihre Kinder schon bei kleineren Vergehen geschlagen und eingesperrt sowie einer „Gehirnwäsche“ unterzogen und gegen Woody Allen aufgehetzt. Der vierfache Oscarpreisträger war nach seiner Trennung von der heute 73-jährigen Schauspielerin eine Beziehung mit Farrows Adoptivtochter Soon-Yi Previn (47) eingegangen. Die beiden sind seit 1997 verheiratet und haben zwei Adoptivkinder.

Woody Allen und Mia Farrow trennten sich 1992. Im Zuge des Sorgerechtsstreits wurden erstmals Missbrauchsvorwürfe gegen den Filmemacher laut. (Diane Freed)

Dylan Farrow hatte die 1992 seitens ihrer Mutter erhobenen Anschuldigungen gegen Woody Allen 2014 erstmals persönlich konkretisiert und Anfang des Jahres im Zuge der „MeToo“- und „TimesUp“-Bewegung erneuert. Viele Weggefährten wandten sich daraufhin vom Schöpfer von Klassikern wie „Der Stadtneurotiker“ (1977) und „Manhattan“ (1979) ab. Unter anderem Colin Firth, Mira Sorvino, Michael Caine, Greta Gerwig und Ellen Page verkündeten, nie wieder mit Allen arbeiten zu wollen.