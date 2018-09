Jugendliche haben für den Verein bei einer Carwash-for-free-Aktion mitgemacht. (Wolfgang Hustedt)

Dem ist es unter anderem zu verdanken, dass die umfangreiche Kinder- und Jugendarbeit im bisherigen Maße weiter betrieben werden könne, da man seit dessen Gründung zur Finanzierung der Diakonstelle in Teilzeit von Miriam Voigt beitrage.

Der Vorstand des Fördervereins Rückenwind mit der Vorsitzenden Sabine Thiele (Dritte von rechts). (FR, Rückenwind/FR)

Generell sei die Kirche aufgrund sinkender Mitgliederzahlen gezwungen, Personal einzusparen. „Und das hätte eben auch unsere Gemeinde getroffen“, so Thiele. Innerhalb der Gemeinde habe mich sich daher dazu entschlossen, einen Weg zu finden, um die Stelle erhalten zu können.

Unter anderem diesem Zweck habe sich auch die bereits 1999 gegründete Stiftung St. Sigismund verschrieben, deren Kapital knapp 200 000 Euro betrage und die aktuell mit Aktionen wie „4 für 3“ (für jede Zustiftung von drei Euro legt die Landeskirche einen Euro dazu) demselben Ziel zuarbeite. „Etwa 20 000 Euro sind für das Diakonentgelt jährlich aufzubringen.“

2011 sei schließlich mit etwa einem Dutzend Mitgliedern plus Vorstand (sieben Personen) der Förderverein gegründet worden. 40 Mitglieder, die meisten 50 Jahre oder älter, umfasse er inzwischen, außerdem gebe es 32 regelmäßige Spender. „Das ist jedem frei gestellt. Wer sich nicht so fest binden möchte, für den eine Mitgliedschaft also nicht infrage kommt, der kann auch einfach – auch regelmäßig – an uns spenden.“

Sowohl für die geleisteten Mitgliedsbeiträge als auch für Spenden würden von Finanzamt anerkannte Spendenbescheinigungen ausgestellt. Einziger „Nachteil“ für Spender sei, dass sie auf der einmal jährlich stattfindenden Mitgliederversammlung keine Stimmberechtigung hätten.

„Und was den Beitrag unserer Mitglieder angeht – der ist ganz bewusst frei wählbar“, erläutert Sabine Thiele. Einige zahlten zehn, andere 20 oder auch 50 Euro monatlich, wiederum andere leisteten einmal im Jahr eine Zahlung.

Außerdem gebe es viele weitere Möglichkeiten, um die Kinder- und Jugendarbeit der Gemeinde zu unterstützen, so könne man beispielsweise einem der Rückenwind-Sparschweine zu einem neuen Zuhause verhelfen: „Das kann man bei sich aufstellen und dort zum Beispiel sein Kleingeld loswerden.“

Einmal im Jahr, beim Weihnachtsmarkt, werde es vom Vorstand des Fördervereins geleert. Etwa 50 solcher Sparschweine seien zur Zeit im Umlauf, die zu besten Zeiten manchmal bis zu 1200 Euro eingebracht hätten. „Im letzten Jahr waren es 700 Euro, das schwankt immer.“ Auf der Homepage, erreichbar unter der Internetadresse www.kirche-daverden.de, gibt es die Möglichkeit, die Patenschaft für ein solches Schwein zu beantragen.

Wer des Öfteren in Daverdener oder Langwedeler Geschäften einkaufe, der sei vielleicht schon einmal auf eine der aufgestellten Spendendosen gestoßen, deren Inhalt ebenfalls vollständig zur Stellenfinanzierung genutzt werde. „Das sind weitere circa 250 Euro, die auf diese Weise seit 2012 jedes Jahr zusammenkommen.“

Sowohl Stiftung als auch Förderverein seien auf den Daverdener beziehungsweise Langwedeler Märkten mit Verkaufs- oder auch Informationsständen präsent: Seitens der Stiftung werde jeweils auf dem Weihnachtsmarkt Kirchwein verkauft, sie wiederum würden dort Knipp anbieten.

Außerdem würde das Kochteam der Kirchengemeinde Suppe verkaufen. Darüber hinaus könne man am kommenden Wochenende auf dem Langwedeler Markt einen Infostand des Fördervereins finden. Dort könne man sich dann unter anderem auch über die Möglichkeit informieren, bei Internetkäufen einen kleinen Betrag zusätzlich zu spenden, der dann ganz automatisch abgeführt werde. Weitere Informationen dazu seien ebenfalls auf der Homepage der Kirchengemeinde erhältlich. Auf der Homepage aufgeführt sind zudem sämtliche Gruppen und Aktionen, die unter der Leitung der Diakonin stehen und betreut würden. Miriam Voigt kümmere sich zum Beispiel um die sogenannten Coolkids, ein Treff für Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren (immer dienstags von 15.45 bis 17 Uhr), der seit dem Start im Dezember 2014 sehr gut angenommen werde.

Bei diesen Treffen stehe die Gemeinschaft im Vordergrund, es gebe Spiele und Geschichten oder es werde gebastelt. Nach der Hälfte der Coolkids-Zeit könne sich dann jeder entweder für eine ruhige oder eine wilde Aktion entscheiden.

„Außerdem ist immer viel Zeit, um miteinander zu reden.“ Für Sabine Thiele ist dies ein besonders wichtiger Aspekt, da Kinder in der heutigen Zeit, wenn die Eltern oftmals beide voll berufstätig seien, weitere Bezugspersonen und Anlaufstellen bräuchten, zu denen sie mit Problemen und Nöten kommen könnten. Auch für die Jugendlichen gebe es in der Kirchengemeinde eine Gruppe, den Yes-Club, zu dem regelmäßig etwa 20 bis 30 Jugendliche kämen: „Dort wollen wir Gemeinschaft haben, als Gruppe und auch mit Gott, durch Singen, durch Spiele, durch Andachten und im Gebet.“

Diese Gruppe sei für 13- bis 16-Jährige ausgelegt, die Treffen finden jeweils mittwochs in der Zeit von 18 bis 20 Uhr im Jugendraum des Gemeindehauses statt. Zur Zeit werde gerade ein neues Projekt erarbeitet, Thema Jugendgottesdienst. „Eine Jugendband, ,‘SonLight, gebe es dafür schon.

Einige Jugendliche machten sich auch jedes Jahr wieder auf den Weg nach Hannover, um dort am HAJ Hannover Marathon teilzunehmen. „Im Rahmen dieser Veranstaltung hat der Niedersächsische Jugendverband „Entschieden für Christus“ (EC) die Aktion Running for Jesus ins Leben gerufen, bei der Läufer für den EC teilnehmen und Spenden sammeln.“

Ebenfalls von der Diakonin betreut werde die Gruppe Jugend EC Dalang für Jugendliche und junge Erwachsene ab 16 Jahren. Die Treffen dieser Gruppe finden jeweils am Freitag in der Zeit von 19 bis etwa 21 Uhr statt. Dabei würde man beispielsweise über Themen reden, „die aktuell sind und Tiefgang haben“, aber auch der Spaß komme natürlich nicht zu kurz.

„Dass das mehr als nur eine Floskel ist, war zum Beispiel wieder bei einer Aktion jetzt im Sommer zu sehen, als Jugendliche umsonst Autos gewaschen und dabei um eine Spende gebeten haben“, erzählt Sabine Thiele.

Stattgefunden habe dies im Meyko-Waschpark, wo der Geschäftsführer Christian Korte zwei seiner Waschplätze zur Verfügung gestellt habe. 380 Euro seien auf diese Weise an dem Tag eingenommen worden. Sabine Thiele: „Gut möglich, dass diese Aktion im kommenden Jahr wiederholt wird.“

Wer mehr über den Förderverein, seine Arbeit und sein Anliegen erfahren wolle, der könne sich, von der Homepage der Kirchengemeinde einmal abgesehen, auch per E-Mail an sie wenden: foerderverein@kirche-daverden.de.

„Wir freuen uns über jeden, der mithelfen möchte. Es sind einige, die mit kleinen Aktionen zum Gelingen beitragen, zum Beispiel selbst gestrickte Strümpfe oder gefertigte Türkränze verkaufen und das Geld spenden.“