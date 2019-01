Kistenweise Schallplatten gehören meist ebenfalls dazu. Technisch ist diese Möglichkeit des Musikgenusses von gestern. Sie wurde zuerst von der CD abgelöst, dann durch den MP3-Player. Mittlerweile hören immer mehr Musikfreunde ihre Lieblingssongs per Streamingdienst im Internet. Seit einigen Jahren lässt sich allerdings ein gegenläufiger Trend beobachten: Nicht nur Hi-Fi-Enthu­siasten, sondern auch ganz normale Musikhörer entdecken das Vinyl wieder. Dies liegt an seinem speziellen Charme: Große Plattenhüllen mit oft kunstvoller Gestaltung, der besondere Sound, den die Plattennadel aus der Rille zaubert und die beeindruckend zuverlässige Technik aus einer Zeit, in der man noch nicht ständig updaten und alle zwei Jahre ein neues Gerät kaufen musste.

Viele Plattenspieler der 1980er-Jahre laufen nach wie vor einwandfrei oder sind mit wenigen Handgriffen auf Vordermann gebracht: Eine neue Plattennadel einsetzen, das Gewicht ausbalancieren, die Geschwindigkeit einstellen und los geht's. Anders als bei Bits und Bytes findet am Gerät eine Abnutzung statt. Fachleute schätzen die Lebensdauer einer Nadel auf ungefähr 1000 Stunden. In der Realität haben viele Plattennadeln sicher länger ihren Dienst verrichtet. Darunter leidet zum einen die Abspielqualität, zum anderen tut eine stumpfe alte Nadel den Schallplatten nicht gut. Treten größere technische Probleme auf, sind auch diese oft einfach zu beheben. Fachgeschäfte für Plattenspieler gibt es nach wie vor.

Hi-Fi-Anschluss per Cinch-Kabel. Früher besaßen die meisten Verstärker und Stereoanlagen dafür einen speziellen Phonoeingang mit der Bezeichnung Phono, MM oder MC. Den gibt es in modernen Anlagen nicht mehr so oft. Abhilfe schafft in einem solchen Fall die Anschaffung eines Phono-Vorverstärkers. Vor dem Kauf eines solchen Geräts gilt es darauf zu achten, ob der Schallplattenspieler mit MM- oder MC-System arbeitet. Für perfekten Hörgenuss diesen mit dem Cinch-Kabel an den passenden Vorverstärker anschließen, und von dort mit einem zweiten Kabel an die Anlage. Aber vielleicht ist ja die gute alte Hi-Fi-Technik noch vorhanden. Drei Millionen neugepresste Schallplatten im Jahr 2017 zeigen jedenfalls, dass die schwarze Scheibe längst nicht ausgedient hat.