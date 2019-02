Bei der Jahreshauptversammlung des Bürgervereins Harmonie Bruchhausen-Vilsen sprach unter anderem Samtgemeindebürgermeister Bernd Bormann (stehend).

Die Regularien wurden wie immer zügig abgearbeitet, zur neuen Kassiererin wurde einstimmig Tomke zum Hingst gewählt. Der erste Vorsitzende gab dann seinen Jahresbericht 2018. Neben dem Bürgeressen war der Verein bei der Aktion „Saubere Landschaft“ aktiv. Mitglieder nahmen im Sommer an einer Gästeführung im Ortsteil Vilsen teil. Weiter stellte Hauke Sander die Zusammenarbeit mit den beiden Vereinen VVV und KuK positiv heraus, die künftig weiter ausgebaut werden soll. Hierbei wurde erstmalig ein gemeinsames Projekt verwirklicht. Anlässlich der Buchvorstellung für „Haus-und Hofstellen der ehemals selbstständigen Flecken Bruchhausen und Moor“ stellte der Bürgerverein eine umfangreiche Sammlung an alten Fotos aus dem Ortsteil Vilsen vor. Die Besucherzahl im Gaswerk übertraf alle Erwartungen.

In einer Rückschau auf 2018 und einem Ausblick auf 2019 gaben Bernd Bormann und Ulf Werner Schmidt detailierte Erläuterungen zu kommunalpolitischen Themen. Im Rückblick schaute Ulf Werner Schmidt auf eine sehr gelungene Feier „800 Jahre Kloster Heiligenberg“. Er berichtete weiter über bauliche Maßnahmen wie den bevorstehenden Ausbau der Kanalstraße, Veränderungen am Engelberplatz und die dortige Parksituation.

Von Bernd Bormann wurde als Priorität das Thema Bildung herausgestellt. Mit erheblichem Kostenaufwand wurde der Kindergarten in Martfeld neu errichtet, in Bruchhausen-Vilsen steht der Bau eines neuen Kindergartens an. Auch Sanierungen an Schulen erfordern hohen Aufwand. Eine weitere wichtige Aufgabe liegt im Bereich Brandschutz. Für Neubau und Unterhaltung von Feuerwehrgerätehäusern müssen erhebliche Mittel bereitgestellt werden. Der Bedarf an Baugrundstücken ist weiterhin ungebrochen, die Gemeinden bemühen sich neue Bebauungsgebiete zu schaffen. Bernd Bormann zeigt sich erfreut über die Einrichtung der Landesbuslinie nach Bremen, womit an Werktagen die Stadt Bremen im Stundentakt zu erreichen ist. Außerdem zeigt sich der Samtgemeindebürgermeister optimitisch, dass Hinweisschilder für den Brokser Heiratsmarkt an den Autobahnen 1 und 27 aufgestellt wird.

Der Bürgerverein bereitet sich auf sein 150- jähriges Vereinsbestehen in diesem Jahr vor. Neben kulturellen sind auch sportlich-spaßige Aktionen geplant. Zu den nächsten Aktivitäten des Bürgervereins gehört das Eisstockschießen am 21.Februar um 19 Uhr am Wiehebad. Am 23. und 24. Februar ist die Ausstellung im Gaswerk noch einmal geöffnet. Alle Interessierten sind herzlich willkommen.