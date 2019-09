Seit etwa drei Monaten ist Costa Cordalis, der Schwiegervater von TV-Sternchen Daniela Katzenberger, tot. Nun erinnert sie mit einem Instagram-Video an den Schlagersänger. (Andreas Rentz / Getty Images)

Etwa drei Monate ist es her, dass der griechisch-deutsche Schlagersänger Costa Cordalis mit 75 Jahren auf Mallorca im Kreise seiner Familie starb. Nun veröffentlichte seine Schwiegertochter und TV-Star Daniela Katzenberger zur Erinnerung an ihn ein ganz besonderes und sehr persönliches Video auf Instagram. Sie betitelte es mit dem einfachen Wort „Unvergessen“ und einem Herzchen.

In dem Video sitzt Cordalis neben Sophia, der Tochter von Daniela Katzenberger. Cordalis hält ihre Puppe in der Hand, spielt mit ihr und singt dabei ein Lied. „Schöne ewige Erinnerungen an eine schöne Zeit“, kommentierte eine Instagram-Nutzerin das rührende Video. Eine andere schrieb: „Sehr berührend, man spürt richtig die Liebe zu der Kleinen!“ Die Frage einer Userin, ob Sophia nach ihrem Großvater frage, bejahte Katzenberger, sie gucke „oft im Himmel, ob sie ihn sieht“.

Auch im TV erinnerten die 32-jährige Blondine und ihr Mann Lucas Cordalis an den „Anita“-Schlagersänger. Im Rahmen ihrer Sendung „Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca“ zeigte RTL II Anfang September das Special „Daniela und Lucas - Erinnerungen an Costa“, das noch ein paar Tage bei TVNOW verfügbar ist.