Einsatzkräfte möchten ihren Kameraden den Umgang mit psychischen Belastungen erleichtern

Rüstzeug für die Seele

Kim Wengoborski

Landkreis Osterholz. Wenn der Einsatz beendet ist, hängt Franziska Manek ihre Ausrüstung an den Haken. Alles, was für die Rettung und Unterstützung von Menschen in Not nötig war, lässt sie zurück.