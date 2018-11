Sie sind das Hairteam Katja: Ermina Ibrahimi (links) und Inhaberin Katja Borgwardt. (Roland Scheitz)

Die Frauen und Männer kommen in den Salon in die Vegesacker Straße 28-30, weil sie solides Handwerk, gute Produkte und die vertraute Wohlfühlatmosphäre schätzen. Das Motto des Teams: Die schönsten Strähnen, die wildesten Locken und den perfekten Schnitt gibt es immer mit einem Lächeln.

Dass das Hairteam für die neueste Frisurenmode zu haben ist, zeigt sich bereits an der flotten Mähne der Saloninhaberin. „Kurzhaarfrisuren wie Pixie-Schnitte und schulterlange, gerade Bobs sind zurzeit sehr im Kommen“, sagt Katja Borgwardt. Besonders in ihrem Element ist die Friseurmeisterin, wenn ein wenig mehr Farbe ins Spiel kommt. „Das ist mein

Steckenpferd“, erläutert sie.

Über die aktuellen Modetrends bestens informiert ist auch Mitarbeiterin Ermina „Mina“ Ibrahimi. Die 19-jährige Auszubildende ermutigt ihre Kunden gern, ruhig einmal aus dem gewohnten Trott auszuscheren und etwas Neues auszuprobieren. Wer möchte, kann sich im Salon zur neuen Frisur das passende Tages- oder Abend-Make-up schminken lassen.

Viele der Kunden – junge Familien aus dem Stadtteil ebenso wie Stammkunden, die sich seit Jahrzehnten in der Vegesacker Straße frisieren lassen – schätzen den freundlichen Umgang. Schnell abgefertigt wird niemand und Zeit für eine ausführliche Typberatung, aber auch ein persönliches Gespräch gibt es immer. Darum ist Katjas Hairteam auch „echt Walle“ – und das ist Borgwardt ebenfalls. Sie wuchs um die Ecke in der Reuterstraße auf, hat ihre Ausbildung vor 32 Jahren im Traditionssalon Fechner begonnen und ist dem Standort treu geblieben. Vor 16 Jahren übernahm sie den Salon und führt ihn seither unter ihrem Namen sowie im eigenen Stil. Sie könne es sich anderswo nicht schöner vorstellen. So sieht das auch Ibrahimi. Chefin und Mitarbeiterin sind ein gutes und eingespieltes Team, die Arbeit mit den Wallern sei so angenehm, dass die Auszubildende nach ihrer Gesellenprüfung im Salon bleiben möchte. Dann kann sie einer neuen Auszubildenden, die derzeit noch gesucht wird, den Friseurberuf näher bringen.

Mit vielen Stammkunden verbindet Borgwardt eine lebenslange, fast private Beziehung. „Manche kennen mich schon, seit ich ein Baby bin“, sagt sie. „In so einer langen Zeit hat man vieles voneinander miterlebt – Freud und Leid sowie alles, was das Leben bringt.“ Für diejenigen, die nicht mehr so mobil sind, hält sich Borgwardt die Donnerstagnachmittage für Hausbesuche frei. Aber auch die gute Beziehung zum Nachwuchs aus dem Stadtteil wird gepflegt: Kinder kommen besonders gern in den Salon.

Der Salon vom Hairteam Katja in der

Vegesacker Straße 28-30 hat dienstags bis freitags von 8.30 bis 18 Uhr und sonnabends von 7.30 bis 12 Uhr geöffnet. Donnerstags ist der Salon geschlossen.

Terminabsprachen sind unter Telefon 0 4 21 / 38 41 22 möglich. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.

hairteamkatja.de.