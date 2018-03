Ed Sheeran hat Probleme mit Kammmolchen, die auf seinem Grundstück leben. Laut "Sun" befürchten Kritiker, dass die Tiere unter Sheerans Hochzeitsplänen leiden könnten. (Gareth Cattermole / Getty Images)

Mit Tieren hat es Ed Sheeran offenbar nicht so: Nachdem sich vor einigen Wochen deutsche Tierschützer darüber empörten, dass bedrohte Feldlerchen wegen eines geplanten Open-Air-Konzerts des Musikers am Essener Flughafen umgesiedelt werden sollen, bekommt der Brite nun in seiner Heimat Gegenwind. Der Grund: Die Hochzeit des Sängers mit seiner Freundin Cherry Seaborn soll angeblich eine seltene Molch-Art bedrohen.

Wie die britische „Sun“ berichtet, plant der 27-Jährige, auf seinem eigenen Grundstück in Framlingham zu heiraten und dafür eine Kirche mit einem 14,5 Meter hohem Turm zu errichten. Auf dem fraglichen Grund hat sich allerdings die größte Population an Kammmolchen, die in der Region gesichtet wurde, niedergelassen. Ihr Lebensraum könne durch den Kirchenbau empfindlich gestört werden, so Kritiker. Laut „Sun“ fordern sie eine Untersuchung der möglichen Auswirkungen des Baus und werfen Sheeran eine „völlige Missachtung der lokalen Ökologie“ vor.