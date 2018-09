Für Mädchen und Jungen im Alter von sechs bis zehn Jahren gibt es noch freie Plätze in einem neuen Sportangebot des TV Falkenberg: Alles mit dem Ball/Ballsport. Hier sollen alle möglichen Ballsportarten mit dem Ball ausprobiert werden und eine Basis für die grundlegenden Ballsportarten gelegt werden (zum Beispiel Basketball, Volleyball oder Badminton) Das Training findet immer mittwochs von 16.45 bis 18 Uhr in der Schoofmoorhalle statt. Es soll keine frühzeitige Spezialisierung stattfinden, sondern intensiv und spielerisch das Handling mit dem Ball geübt werden. Werfen, Fangen und Zielen gehören genauso dazu wie Technik, Taktik und Koordination. „Lerne, was ein richtiger Ballsportler braucht“, wirbt Maurice für seine neue Gruppe. Es darf dreimal kostenlos geschnuppert werden. Alle weiteren Informationen über den Verein findet man im Internet unter der Adresse www.tvfalkenberg.de und unter www.facebook.com/TVFalkenberg.