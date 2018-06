Der Hundesportverein Blumenthal als Mitgliedsverein im VDH hat sich entschieden, den Tag des Hundes mit einem Tag der offenen Tür zu verbinden. Jeder Hund, groß oder klein, gleich welcher Rasse oder Mischung, muss artgerecht erzogen und beschäftigt werden. Um einen ausgeglichenen und friedfertigen Hund zu haben, braucht er neben körperlicher Auslastung auch Aufgaben, die ihn geistig fordern.

Der Tag des Hundes soll dazu dienen, Hundehaltern zu einem besseren Verständnis für ihren vierbeinigen Begleiter zu verhelfen und die Arbeit des Hundesportvereins Blumenthal vorzustellen. Dazu werden die verschiedenen Disziplinen des Hundesports vorgeführt, wozu sich die Veranstalter folgendes Programm ausgedachthaben:

10 Uhr Beginn mit der Welpen- und Schnuppergruppe, gegen 11 Uhr Rally Obedience, gegen 12 Uhr Vorführung der Sportart Obedience. Um 12.30 Uhr ist Mittagspause, in der Würstchen, Pommes und Salate angeboten werden. Für Kuchen und Eis ist auch gesorgt. Gegen 13 Uhr geht es weiter mit Turnierhundesport, und gegen 14 Uhr wird dann das Hunderennen, aufgeteilt in drei Gruppen (kleine, mittlere und große Hunde) gestartet. Jeder Besucher kann unter Anleitung versuchen, mit seinem Hund verschiedene Aufgaben zu erledigen.

Der Tag der offenen Tür in Verbindung mit dem Tag des Hundes findet am Sonntag, 10. Juni, ab 10 Uhr auf dem Vereinsgelände Eispohl 6 in Blumenthal statt. Neben dem Hunderennen und den Vorführungen aus dem Sportprogramm des Hundesportvereins Blumenthal besteht Gelegenheit zum Gedanken- und Erfahrungsaustausch.

Besucher, die ihren eigenen Hund mitbringen wollen, sollten beachten, dass sie für Schäden, die durch sie oder den Hund verursacht werden, aufkommen müssen. Auf dem Vereinsgelände sind Hunde an der Leine zu führen, außerdem sollten ein gültiger Impfausweis und ein Haftpflichtversicherungsnachweis unbedingt mitgebracht werden, da ohne diese Nachweise das Vereinsgelände nicht betreten werden darf.