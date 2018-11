Von 13 bis 17 Uhr gibt die Veranstaltung einen Überblick über verschiedenste Angebote und Dienstleistungen rund um das

Thema Gesundheit. Informationsstände und Programmpunkte geben dabei wichtige Einblicke und sorgen für Unterhaltung.

Um 14 Uhr erfolgt die offizielle Begrüßung im großen Sitzungssaal des Rathauses. Ab 14.15 Uhr und

ab 15.45 Uhr können dort Interessierte fürjeweils eine halbe Stunde an der Stuhlgymnastik des TSV Ganderkesee teilnehmen. Ab

15 Uhr sowie ab 16.30 Uhr ist das musikalische Können des Chores „OL inclusive“ unter der Leitung von Sybille Gimon zu erleben. Der Chor wurde 2017 mit dem Inklusionspreis des Landkreises Oldenburg ausgezeichnet.

Auf dem Rathausvorplatz, im Foyer, im Lichthof sowie im ersten Obergeschoss des Rathauses bauen zahlreiche Verbände und Dienstleister ihre Informationsstände auf. Darunter sind der SoVD und der Präventionsrat Ganderkesee, das Freiwilligen Forum „Mach mit“, der Hospizkreis Ganderkesee, die Schlaganfallhilfe sowie Institutionen wie die Polizei oder der ADAC.

Auch der örtliche Seniorenbeirat ist vor Ort. Er hat nicht nur sein 25-jähriges Bestehen in 2018, sondern auch seinen Informationsstand zum Gesundheitstag unter das Motto gestellt: „Wir schenken Zeit“. Damit gemeint ist die Zeit, welche die Mitglieder des Beirates in vielen Stunden ehrenamtlicher Tätigkeit den Menschen in der

Gemeinde zugute kommen lassen. Verschenkt wird am Stand im Erdgeschoss auch ein Notfall-Türhänger. Eine SOS-Notfalldose kann gegen eine Spende erworben werden.

Im kleinen Sitzungssaal lockt unterdessen ein Kaffee- und Kuchenverkauf, den das Café Fuchsberg ausrichtet.

Auf die Beine gestellt wird der Gesundheitstag vom Arbeitskreis der Selbsthilfe- und Initiativgruppen der Gemeinde Ganderkesee. Weitere Informationen finden

Interessierte im Internet unter www.asg-ganderkesee.de.