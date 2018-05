Eine Handvoll Männer und Frauen riefen im Jahr 1947 einen Freikörperkultur-Verein ins Leben – und dieses mutig in einer Zeit, in der in anderen Badeanstalten der Betrieb noch nach Männlein und Weiblein getrennt durchgeführt wurde. Zunächst nannte man sich Liga für freie Lebensgestaltung e. V. Bremen, heute Bund für Familiensport und naturnahe Lebensgestaltung e. V.

Der FKK-Verein befindet sich nur wenige Kilometer von der Bremer-Stadtgrenze entfernt. Der Campingplatz ist einer der größten Deutschlands mit Platz für 50 Hütten und rund 200 Campingwagen. Es gibt moderne Sanitäreinrichtungen, eine Sauna mit Ruheraum, Gemeinschaftsräume und einen Grillraum. Der 7500 Quadratmeter große Silbersee mit bester Wasserqualität hat Schwimmbahnen von 50 Meter Länge, eine Wasserrutsche und einen Kinderbereich.

Beachtenswert sind auch die Spielgeräte für Kinder sowie die vielen angebotenen Sportarten wie Volleyball, Tischtennis, Fußball, Tennis und Nordic-Walking sowie die Möglichkeit, das Deutsche Sportabzeichen abzulegen. Auf einem Rundgang stellten Vereinsmitglieder, die gerne Gäste empfangen, den Naturfreunden das schöne Vereinsgelände mitten im Wald vor und bewirteten sie anschließend mit Kaffee und Kuchen.