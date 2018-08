„Billige Clogs sind häufig mit Schadstoffen versetzt, was zu allergischen Reaktionen führen kann“, sagen die Inhaber des Sanitätshauses Huchting, Sabine und Michael Fugmann.

Sie präsentieren in ihrem Laden zwischen Kirchhuchtinger Landstraße und Roland-Center viele schadstofffreie Schuhe.

Auch die Bademode könnte möglicherweise in diesem Sommer noch mal zum Einsatz kommen. Im Sanitätshaus können auch brustoperierte Frauen Modelle in vielen Größen anprobieren und erwerben. Rehaartikel wie Rollatoren und Rollstühle, Einlagen, Blutdruckmessgeräte, Bandagen, Kompressionsstrümpfe, Bequemhosen sowie alles für die lymphatische Versorgung sind nur ein Teil des umfangreichen Angebots in dem Fachgeschäft, das Mitglied in der Interessengemeinschaft Huchtinger Unternehmer ist.

Schuheinlagen werden in der eigenen Werkstatt angefertigt, sodass die Arbeiten schnell durchgeführt und die Kunden zeitnah beliefert werden. Sieben Mitarbeiter stehen neben den Inhabern für den Service rund um die Gesundheit zur Verfügung.

Infos gibt es unter Telefon 579 63 00

sowie unter www.sanitaetshaus-

huchting.de. Geöffnet ist montags bis freitags von 9 bis 13 Uhr sowie 14 bis

18 Uhr, sonnabends von 9.30 bis

12.30 Uhr.