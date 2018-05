Die Gäste wurden in der Wesermarsch begrüßt und auf die Gastfamilien verteilt. Am letzten Schultag vor den Ferien haben die russischen Jugendlichen mit den deutschen Kindern gemeinsam die Schule besucht, um einen Eindruck in das Leben an einer deutschen Schule zu bekommen.

Nach einem ereignisreichen Wochenende in den Gastfamilien begann die Woche mit einem Tag im Klimahaus und einer Hafenrundfahrt in Bremerhaven. Am nächsten Tag ging es nach Butjadingen mit einer Führung im Hof Butendiek mit Landwirtschaft und Käserei und einem Besuch im Aqua Mundo im Centerparc in Tossens. Weitere Ausflüge nach Bremen, Oldenburg, Papenburg und Hodenhagen rundeten das Programm ab. Nach der Rückkehr aus Papenburg gab es ein gemeinsames Grillen im Hofcafé in Jaderberg und für alle Gastfamilien die Möglichkeit des Gedankenaustausches.

Das zweite Wochenende gehörte wiederum den Gastfamilien. Am folgenden Dienstag fuhren die deutsche und die russische Gruppe zu einem gemeinsamen Aufenthalt in die Hansestadt Hamburg. Bei einem Stadtrundgang und einer Stadtrundfahrt mit dem Bus hat man Hamburg von sehr vielen Seiten kennengelernt. Höhepunkt war hierbei der Besuch der Plaza in der Elbphilharmonie. Ein fantastischer Abschluss des Besuches war der gemeinsame Besuch des Musicals „Aladdin“ in der neuen Flora in Hamburg. Am letzten Tag in Hamburg wurde die russische Gruppe zum Flughafen gebracht. Von dort flogen sie zurück in die Heimat und die deutsche Gruppe fuhr zurück in die Wesermarsch. In Kürze wird es ein Nachbereitungstreffen geben.

Dieser Besuch wird fortgesetzt durch den Gegenbesuch der deutschen Gruppe in Woronesch in der Zeit vom 29. Juni bis 12. Juli dieses Jahres. Alle deutschen Teilnehmer sind schon sehr gespannt. Die Reise geht über Moskau und weiter in die Partnerstadt Woronesch. Dort erwartet die Teilnehmenden ein umfangreiches Besuchs- und Besichtigungsprogramm in und um Woronesch sowie ein gemeinsamer Aufenthalt in einem Camp. Weitere Informationen gibt es bei Kreisjugendpfleger Peter Büsching-Czerny entweder unter der Telefonnummer 0 44 01 / 92 72 62 oder unter der E-Mail-Adresse peter.czerny@lkbra.de.