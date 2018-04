USA

Russischer Botschafter: US-Angriffe auf Syrien haben Konsequenzen

Washington (dpa) - Russland droht nach dem Angriff der USA, Großbritanniens und Frankreichs gegen mutmaßliche Giftgaseinrichtungen in Syrien mit Konsequenzen. Entsprechend zitierte die Nachrichtenagentur Tass den russischen Botschafter in den USA, Anatoli Antonow, am Samstag in Washington.