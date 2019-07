„Avengers: Endgame“-Regisseure

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Russo Brüder stellen bei Comic-Con neue Projekte vor

Das Brüderpaar Joe und Anthony Russo stellte auf der Comic Con in San Diego ihre neuen Serien- und Filmprojekte vor. Dazu gehören unter anderem das Drogen-Drama „Cherry“ und die Neuverfilmung von „Battle of the Planets“.