Draußen wurden die Springreiter-Wettbewerb vom E-Springen bis zum A-Springen ausgetragen. Hier hatten sich einige Teilnehmer angemeldet. In der Reithalle maßen sich die kleinsten Reiter mit Ihren Ponys unter den Augen der Wettkampf-Richter Wiebke Jagels und Edda Behnken. Danach ritten die etwas älteren Kinder und erhielten am Ende die begehrten Schleifen.

Anforderungen steigen

In der E- und A-Dressur wurden das Starterfeld und die Anforderungen an Pferd und Reiter größer. Höhepunkt in der Dressur war dann der Dressurreiter-Wettbewerb der Klasse L. Hier zeigten unter anderem die Youngster aus dem Verein den Richterinnen, Maria von Helldorff und Sportwartin Edda Bahnken, ihr Können.

Gegen Ende der Veranstaltung wurde es beim Ringstechen nochmals schnell und sportlich. Im Galopp mussten die Teilnehmer mit einer kleinen Lanze einen kleinen Ring aus der Halterung stechen. Jeder gestochene Ring wurde mit Applaus belohnt. Schließlich standen dann alle neuen Vereinsmeister fest: Vereinsmeisterin Dressur wurde Almuth Wahlers mit Figaro, Vereinsmeisterin Springen wurde Christina Sarkowski mit Scatman und Ringkönigin wurde Pia Müller mit Inkas.