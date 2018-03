30 Uhr veranstaltet der RV „Vorwärts“ Neuenkirchen seine Jahreshauptversammlung im Rathaus Neuenkirchen. Auf der Tagesordnung stehen die Jahresberichte der Vorsitzenden, der Kassenwartin und der Sportwartin. Außerdem steht die Wahl eines Revisors an. Etwaige Anträge zur Tagesordnung können bis zum 4. März schriftlich an die Adresse Achtern Heben 17 in 28790 Schwanewede oder per E-Mail an b.gaude@web.de eingereicht werden.