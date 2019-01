"Ich habe seit 'Selbst ist die Braut' in keiner romantischen Komödie mehr mitgespielt, habe mich aber in das Drehbuch von 'Shotgun Wedding' verliebt", erklärt Ryan Reynolds in einem Pressestatement. (Pascal Le Segretain/Getty Images)

Ryan Reynolds wagt den Schritt vor den Traualtar - allerdings nicht im wahren Leben! Schließlich ist der Schauspieler seit 2012 glücklich mit seiner Kollegin Blake Lively verheiratet. Der 43-Jährige wird für die Action-Komödie „Shotgun Wedding“ zum Bräutigam, wie das Filmstudio „Lionsgate“ verkündete.

Der „Deadpool“-Star wird aber nicht nur die Hauptrolle übernehmen, sondern auch als Produzent mit seiner Firma „Maximum Effort“ an der Seite von Todd Lieberman und David Hoberman (Mandeville Films - „Die schöne und das Biest“) tätig sein. Auf dem Regiestuhl wird Jason Moore („Pitch Perfect“) Platz nehmen.

Verliebt in das Drehbuch

Dass sie ein wahres Dream-Team sind, haben Reynolds, Lieberman und Hoberman bereits mit der romantischen Komödie „Selbst ist die Braut“ (2009) bewiesen, die mit Reynolds und Sandra Bullock zum Kino-Hit wurde. „Ich habe seit 'Selbst ist die Braut' in keiner romantischen Komödie mehr mitgespielt, habe mich aber in das Drehbuch von 'Shotgun Wedding' verliebt. Es ist so erfrischend und hat einige Überraschungen auf Lager. Ich kann es kaum erwarten, mit Jason, Todd und Dave dieses Drehbuch zum Leben zu erwecken“, so der Schauspieler in einem Pressestatement.

„Shotgun Wedding“ erzählt die Geschichte eines Paares, dessen extravagante Hochzeit von Kriminellen gestürmt wird. Während Braut und Bräutigam versuchen, ihre Familien und Freunde zu retten, entdecken sie den wahren Grund, warum sie überhaupt heiraten wollten. Die Dreharbeiten sollen noch in diesem Sommer beginnen, einen Kinostart gibt es allerdings noch nicht. Auch ist bisher noch nicht bekannt, wer die glückliche Braut an Reynolds Seite spielen wird.