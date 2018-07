In diesem Jahr standen für jeden Karateka verschiedene Herausforderungen und auch Ziele im Vordergrund.

Nach einer entspannten Fahrt mit dem Reisebus erreichte die Gruppe pünktlich die Sportschule in Lastrup. Dort angekommen, konnte man die Zimmerschlüssel entgegennehmen, Zimmer beziehen, um den Karate-Gi anzulegen; damit alle das erste Training in der großen Halle pünktlich einläuten konnten.

Nach der traditionellen Begrüßung und der ersten Trainingseinheit ging es zurück zur Sportschule. Dort wartete schon das gemeinsame Abendessen auf die Teilnehmenden mit anschließendem Beisammensein. Die Trainingspläne wurden an die einzelnen Teilnehmer verteilt, damit ein jeder Karateka einen Fahrplan für die nächsten Tage hatte. Nach einer kurzen Nachtruhe wurden alle morgens um 6.30 Uhr mit lauter Musik geweckt. Nun hieß es vor dem Frühstück Treffen um 6.55 Uhr im Karate-Gi oder in der Badehose. Die eine Gruppe übte Katas und die zweite Gruppe konnte sich im Schwimmbad abkühlen.

Zum Frühstück gab es wieder alles, was das Sportler-Herz begehrte, und für jeden war etwas dabei. Nach dem reichhaltigen Frühstück trafen sich alle Teilnehmer am Eingang, um dann anschließend in weißer Pracht zur großen Halle zu marschieren und zu trainieren.

Nach dem Mittagessen gab es Freizeitaktivitäten. Entweder spielte man Fußball, man ging noch mal schwimmen ins Freibad oder man beschäftigte sich mit Freunden zum Beispiel beim Tischtennisspielen. Nachmittags gab es wieder Training für rund drei Stunden. Die Teilnehmenden wurden schon ein wenig für die bevorstehenden Prüfungen am nächsten Tag vorbereitet und Fehler wurden von den Trainern korrigiert. Um 18.15 Uhr kamen alle zusammen, um das wunderbare Grillbüfett zu genießen. Später wurde bei ruhigem Zusammensein die Kameradschaft verbessert und die Teilnehmer lernten sich besser kennen. Dies gelingt in den Trainingseinheiten innerhalb der Woche nicht immer, denn die Zeit ist einfach zu kurz.

Pünktlich um 6.30 Uhr wurde am Sonntag der Kader wieder geweckt, um den letzten Tag im Trainingslager zu bestreiten. Die Truppe traf sich ein letztes Mal im Foyer, um vor dem Frühstück zu trainieren. Alle Teilnehmenden teilten sich wieder zur freien Wahl in Gruppen auf – entweder um das kalte Nass zu genießen oder um Katas zu wiederholen.

Die ersten Prüfungen der Weiß-, Gelb- und Orangegürtel gab es nach dem Frühstück von 9 Uhr bis 11.30 Uhr. Nach dem gemeinsamen Mittagessen wurde der Rest geprüft. Grün- bis Blaugurte gaben ihr Bestes, um einen Kyu-Grad höher zu erreichen. Alle bekamen ihre Urkunde an dem Tag und erreichten somit ihr Ziel. Nachmittags wurden die Koffer gepackt und um 16 Uhr fuhr der Reisebus zum Treffpunkt, an dem man auch abgefahren war. Insgesamt, so bilanzierten die Organisatoren, sei es ein erfolgreiches Wochenende gewesen.

Folgende Karatekas haben nach langer Vorbereitung und intensivem Training im Trainingslager ihre nächste Gürtelprüfung bestanden: Weiß/Gelb (9. Kyu) Jennifer Zeisler und Emily Schönleben; Gelbgurt (8. Kyu) Soey Fangmann, Tessa Biendara, Angelina Heyn, Mara Stingl, Jennifer Zeisler und Emily Schönleben; Orangegurt (7. Kyu): Jelle Kahl, Jakob Zöllner, Jan-Eric Gröger, Juozas Narbutavicius und Alexander Graf; Grün-/Blaugurt (6. Kyu) Tim Jenner, Mira Eylmann, Eike Benjes, Eric Brüggemann und Aaliyah Olzog; Blaugurt (5. Kyu) Julia Meyer, Paola Kaszubowski; Blaugurt (4. Kyu) Pascal Schmidt; Braungurt (3. Kyu) Silan Nas, Alexander Ulmann, Loic Freis.

In den Sommerferien hat jeder Interessierte die Möglichkeit, sich beim Schnuppertraining einen Einblick in diese Sportart zu verschaffen: Karate für Kids von fünf bis sieben Jahre donnerstags von 18 bis 19 Uhr in der Turnhalle der Schule an der Lüder-Clüver-Straße (Nähe Ständer Blumenthal), Parkplatz und Eingang von der Fresenbergstraße aus. Karate für Kids von acht bis elf Jahre dienstags von 16.30 bis 17.30 Uhr in der Gymnastikhalle Kifkenbruch, Hermann-Löns-Straße 15 in Aumund-Hammersbeck. Karate für Jugendliche und Erwachsene donnerstags von 19 bis 20.30 Uhr in der Turnhalle der Schule an der Lüder-Clüver-Straße. Mitzubringen sind Sportzeug und etwas zu trinken. Ansprechpartner sind die Trainer vor Ort.