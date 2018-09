Borgfeld

Saisonausklang beim Borgfelder Tennisclub

Borgfeld. Am vergangenen Sonntag fand auf der Tennisanlage am Lehester Deich der Saisonausklang statt. Auch in diesem Jahr veranstaltete der Borgfelder Tennisclub aus diesem Anlass mit seinen Mitgliedern ein Kuddelmuddel-Turnier, bevor sich die Tennisanlage in den verdienten „Winterschlaf“ verabschiedet.