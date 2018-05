Die Ligaturnmädchen des TV Baden haben erfolgreich die Wettkampfsaison beendet. Kürzlich fand der letzte von drei Wettkämpfen im Ligaturnbereich des Turnkreises Verden statt. Folgende Platzierungen wurden erreicht: Die Mannschaft der Liga I (Foto) erzielte den dritten Platz.

In der Liga II mit insgesamt 13 Teams starteten zwei Mannschaften des TV Baden. Die älteren Mädchen belegten einen vierten Platz und die jüngeren einen souveränen siebten Platz. Es hat allen viel Spaß gemacht, und so gehen alle hoch motiviert wieder ins Training, denn am 16. Juni findet das Jugendturnfest des Turnkreises Verden in Baden statt, wo sich die Mädchen im Einzelwettkampf präsentieren werden.