Die zentrale Sammelstelle der Deutsch-Polnischen Gesellschaft Verden (DPG-Verden) hat für Selbstanlieferer in diesem Jahr noch an einem Termin geöffnet. Und zwar am Sonnabend, 24. November, von 10 bis 12 Uhr. Die Sammelstelle befindet sich auf dem Gelände der ehemaligen Futtermittelfabrik Anton Höing, im Innenhof rechts an der Rampe, Brunnenweg 1 in Verden.

Erbeten werden diesmal insbesondere Weihnachtspäckchen für Mädchen und Jungen aus bedürftigen polnischen Familien, Waisenheimen und karitativen Institutionen in Ostbrandenburg und Niederschlesien. Auch warme Winterbekleidung ist sehr willkommen. Gesammelt wird für den Nikolaustransport in Verdens Partnerstadt Zielona Gora (Grünberg) und umzu sowie für die Weihnachtsaktion in die polnische Kreisstadt Miedzyrzecz (Meseritz). Helfende Hände sind ebenso herzlich willkommen. Mit finanziellen Zuwendungen für die Benzinkosten kann außerdem noch dafür gesorgt werden, dass zusätzliche Transportfahrzeuge zum Einsatz kommen. Weitere Auskünfte bei Heinz Möller unter Telefon 04 23 1/80 05 16 oder per Mail unter moeller.heinz@t-online.de.