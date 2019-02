Das baldige Ende der Scheibe? Samsung wird die Produktion von Blu-Ray-Playern einstellen. (CC0 License)

Erst plauderten Samsung-Mitarbeiter gegenüber einem US-Magazin - die Bestätigung durch den südkoreanischen Tech-Giganten folgte kurz darauf: Samsung wird die Produktion von Blu-Ray-Playern einstellen. Dem Techblog Cnet gegenüber erklärte das Unternehmen, man werde sowohl ein geplantes Modell nicht mehr in den Handel bringen als auch die Produktion von Blu-Ray-Playern insgesamt einstellen. Dies betreffe sowohl die HD- als auch die UHD-Varianten. Für viele Experten kommt dieser Schritt nicht überraschend. Der Markt gilt ohnehin als schwierig, außerdem sind DVDs noch immer deutlich beliebter als Blu-Rays. Zusätzlich setzt die Konkurrenz durch Videostreaming-Dienste den Herstellern zu. So bieten etwa auch Netflix und Amazon Prime zum Flatrate-Tarif Videos in 4K-Auflösung an - während UHD-Blu-Rays bisweilen 25 Euro und mehr kosten. Bereits im April 2018 hatte der chinesische Hersteller Oppo das Aus für seine Blu-Ray-Player bekannt gegeben. Weitere Hersteller könnten folgen und damit möglicherweise für das baldige Ende der Blu-Ray-Disc sorgen.