Ob Kosmetik, Nageldesign oder Fußpflege: Bei Aldona Meyer-Gawande dürfen sich die Kunden zurücklehnen und wohltuende Anwendungen genießen. (Christa Neckermann)

Im Februar vergangenen Jahres eröffnete Aldona Meyer-Gawande das Schönheits-Atelier in der

Pennigbütteler Straße 1 und erfreut dort seitdem ihren stetig wachsenden, zufriedenen Kundenstamm mit zart duftenden Masken, nährenden Cremes sowie sanft stimulierenden Gesichts- und Dekolleté­massagen.

Gepflegte Hände und Füße sind nicht nur im Sommer ein Hingucker. (Monique Wüstenhagen, dpa-tmn)

Jeder Erstbehandlung in dem Kosmetikstudio geht eine fachliche Analyse der Haut voraus. Ist sie überwiegend trocken, eher fettig, oder liegt eine Mischhaut vor? Jeder Hauttyp möchte anders behandelt werden und benötigt gesonderte Pflegeprodukte. Das von der Kosmetikerin erreichte Ergebnis wird zusätzlich durch Pflegetipps unterstützt, damit die Kunden das Leuchten, das sie nach einem Besuch des Schönheits-Ateliers mitnehmen, auch noch mehrere Tage beibehalten.

„Ich liebe es, mit den Händen zu arbeiten und so auch einen Kontakt zu meinen Kunden herzustellen“, sagt Meyer-Gawande. Über den Hautkontakt erspürt die erfahrene Kosmetikerin auch Veränderungen bei ihren weiblichen wie männlichen Kunden. „Wurde über den Tag zum Beispiel wenig getrunken, ist das am Hautbild ersichtlich. Auch die Haut trocknet dann aus. Ein Produkt, dass ihr Feuchtigkeit zuführt, nützt in diesem Fall zwar etwas, zuverlässiger und vor allem preiswerter ist es jedoch, die Trinkgewohnheiten zu ändern“, erläutert die Fachfrau.

Meyer-Gawande hat sich bewusst dazu entschlossen, keine bestimmte Kosmetiklinie anzubieten. „Zum einen ist jede Haut anders, zum anderen möchte ich mich nicht verpflichtet fühlen, meinen Kunden den Kauf teurer Pflegeprodukte

nahezulegen“, erläutert sie. Die im Schönheits-Atelier verwendeten Produkte sind auf natürlicher Basis sowie ohne künstliche Konservierungsstoffe hergestellt und somit auch für Allergiker gut geeignet.

„Ich spüre immer, wenn meine Kundinnen und Kunden unter der Behandlung entspannen und die Gesichts- und Halsmuskulatur den gesamten Alltagsstress loslassen darf. Menschen genießen es, gestreichelt zu werden, und unter einer kosmetischen Behandlung bekommen sie bei mir dieses sanfte Wohlfühlgefühl“, sagt sie lächelnd.

Dabei beschränkt sich ihr Portfolio nicht nur auf Anwendungen für das Gesicht. In dem Kosmetikstudio können sich die Kunden von Kopf bis Fuß verschönern lassen. „Wer sich die Zeit für eine ausführliche Grundbehandlung nimmt, kommt auch gern für eine Maniküre mit Nageldesign zu mir“, sagt die geprüfte Kosmetikerin.

Auch in diesem Bereich legt Meyer-Gawande Wert auf eine kompetente und umfassende Beratung. „Die individuelle Nagelbeschaffenheit muss in Betracht gezogen werden, wenn das Ergebnis überzeugen und möglichst lange halten soll“, erläutert die Expertin. Steht einmal fest, was gemacht werden soll, können die Kunden aus einem breiten Angebot an

Nageldesigns wählen.

Von einem gepflegten Gesicht und Dekolleté sowie schönen Händen geht der Blick immer auch auf die Füße – besonders im Sommer. Gerade in den heißen Monaten, in denen offene Schuhe und Sandalen getragen werden, lohnt sich also ein Besuch bei Meyer-Gawande.

Bei ihr bekommen die Kunden die Fußpflegebehandlung, mit der die Füße am Strand oder im luftigen Sommerkleid zum echten Hingucker werden. „Ich biete selbstverständlich auch medizinische Fußpflege an, beispielsweise für Diabetiker“, sagt die Kosmetikerin. Besonders zu schätzen wissen viele ihrer Stammkunden die entspannenden Fußreflexzonenmassagen, mit denen behutsam auf den gesamten Körper eingewirkt werden kann. „Unsere Füße ertragen uns sprichwörtlich den ganzen Tag. Mit einer Fußreflexzonenmassage und regelmäßiger Fußpflege können wir ihnen ein wenig Dankbarkeit erweisen“, sagt Meyer-Gawande.

Das Schönheits-Atelier von Aldona Meyer-Gawande in der Pennigbütteler Straße 1 ist für Terminabsprachen unter Telefon 04791 / 801 97 80 erreichbar. Dienstags und donnerstags hat das

Studio von 9 bis 13 Uhr geöffnet. Montags, mittwochs, freitags und sonnabends steht die Kosmetikerin ihren Kunden zu den vorab vereinbarten Terminen zur Verfügung.