Pietro Lombardis Schwester Sara hat "Ja" gesagt. In Instagram postete die baldige Braut ein Bild mit ihrem Verlobten und präsentierte stolz den prächtigen Ring. (Andreas Rentz/Getty Images)

Wenn diese Nachricht mal nicht erhöhte Verwechslungsgefahr in sich birgt: Sara Lombardi hat in Instagram bekanntgegeben, dass sie sich verlobt hat. Bei der baldigen Braut handelt es sich aber nicht um Pietro Lombardis Ex Sarah, sondern um seine Schwester. In dem Social-Media-Dienst teilte jene Sara ein Bild, das sie gemeinsam mit ihrem künftigen Gatten zeigt. Beide lächeln übers ganze Gesicht und Lombardi präsentiert stolz ihren glitzernden Ring. Dazu schrieb sie „Ti amo“ und versah den Post mit zahlreichen Hashtags, etwa „verlobt“, „love“ und „couplegoals“. Ein weiteres Bild zeigt die Hände der beiden Verliebten, die liebevoll aufeinander liegen.

In ihrer Story stellte sich Sara Lombardi im Anschluss an die freudige Kunde den neugierigen Fragen ihrer Follower und verriet, dass sie der Heiratsantrag bei einem Sonnenuntergang am Strand vollkommen überrascht habe. Sie habe es „null geahnt“. Außerdem entgegnete sie auf die Frage hin, was Pietro von dem neuen Mann an ihrer Seite halten würde: „Er hat meine komplette Familie vorher gefragt und JEDER hat genehmigt. Alle lieben ihn.“ Zwar ging sie nicht direkt auf ihren berühmten Bruder, mit dem sie in der Vergangenheit nicht immer ein einfaches Verhältnis hatte, ein. Doch es darf vermutet werden, dass auch er mit der Heirat einverstanden ist.