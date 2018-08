Die 40-Jährige hat 2009 ihre Ausbildung zur staatlich anerkannten Erzieherin abgeschlossen und arbeitete seither in verschiedenen Einrichtungen. Von 2013 bis 2017 studierte sie berufsbegleitend Sozialpädagogik in den Niederlanden. Wie die Gemeindeverwaltung mitteilt, bringt sie auch Erfahrungen in der Leitung einer Kindertagesstätte in ihre zukünftige Tätigkeit ein. Einschließlich der Leitung sind fünf pädagogische Fachkräfte im Hort Schierbrok tätig.

Bisher wurde der Hort Schierbrok von Matthias Groß geleitet, der zum 1. Dezember zur neuen Kita Bargup in Bookholzberg wechseln wird. In der Zwischenzeit wird er bis zum 31. August die kommissarische Leitung des Horts Heide übernehmen und die Leiterin der Kita Schierbrok vertreten.

In dem im August 2011 gegründeten Hort Schierbrok können bis zu 40 Kinder in zwei Gruppen betreut werden. Es können Kinder von der Einschulung bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres angemeldet werden. Die Betreuungszeit ist jeweils montags bis freitags von 12.40 bis 17.10 Uhr. „Aktuell sind noch einzelne freie Plätze vorhanden“, erklärt Meike Saalfeld aus der Gemeindeverwaltung. Um dem Wunsch der Eltern nach einer höheren Flexibilität in den Betreuungszeiten bei Hortkindern nachzukommen, werden im Hort Schierbrok je Gruppe bis zu vier Sharing-Plätze (zwei Kinder teilen sich tageweise einen Hortplatz) angeboten.