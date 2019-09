Sarah Lombardi sitzt in der neuen Staffel von "Das Supertalent" neben ihrem Mentor Dieter Bohlen in der Jury. In einem Interview offenbarte die 26-Jährigen nun: "Ich habe schon immer zu Dieter aufgeschaut." (TVNOW / Thomas Pritschet)

In 16 Jahren „Deutschland sucht den Superstar“ kürten sich ebenso viele Kandidaten zum Sieger. Doch den meisten der gekürten Superstars blieb eine große Karriere verwehrt und sie verschwanden in der Versenkung. Eine Ausnahme bildet Sarah Lombardi, die Zweitplatzierte von 2011, die unter anderem dank zahlreicher Auftritte in TV-Shows auch acht Jahre später noch immer im Gespräch ist. Für die 26-Jährige spielt dabei auch Dieter Bohlen eine Rolle, wie sie im Interview mit der Nachrichtenagentur teleschau betonte: „Ich wusste immer, dass ich mich auf Dieter verlassen kann, wenn ich Hilfe oder einen Ratschlag brauche.“

Zwar räumte Sarah Lombardi ein, dass sich die beiden seit ihrer „DSDS“-Teilnahme „ein bisschen aus den Augen verloren“ hätten. Gleichzeitig stellte sie aber heraus: „Zum Geburtstag oder an Weihnachten war es mir schon immer wichtig, dass man sich kurz hört.“ Außerdem erinnerte sich Lombardi im teleschau-Interview an ihr erstes Aufeinandertreffen mit Dieter Bohlen zurück. Beim ersten gemeinsamen Bild sei sie total aufgeregt gewesen, berichtete die Sängerin. „Ich habe schon immer zu Dieter aufgeschaut“, gab sie zu.

Vor ihrem Start in der "Supertalent"-Jury hat sich Sarah Lombardi ein paar Tipps bei Dieter Bohlen (rechts) abgeholt. "Dieter hat mir immer gesagt, dass es das Wichtigste ist es, authentisch zu sein", erklärte die Künstlerin. (TVNOW / Stefan Gregorowius)

Ab 14. September sitzt Lombardi in der neuen Staffel von „Das Supertalent“ (immer samstags, RTL, 20.15 Uhr) neben Bohlen in der Jury. Auch zu ihrer neuen Tätigkeit wusste ihr der Chefjuror einige Tipps mitzugeben. „Dieter hat mir immer gesagt, dass es das Wichtigste ist es, authentisch zu sein“, erklärte die Künstlerin. Nun gemeinsam mit ihrem Mentor in der Jury zu sitzen, sei „cool“, so Lombardi.