Sängerin Sarah Lombardi schlug ein gemeinsames Duett mit Dieter Bohlen vor. Auf Instagram waren die beiden bereits bei der Probe zu sehen. (Andreas Rentz / Getty Images)

Bei „Dieters Tagesschau“ auf Instagram überraschte Sängerin Sarah Lombardi vor ein paar Tagen mit einem ganz besonderen Wunsch: Sie würde gerne ein Duett mit Pop-Titan Dieter Bohlen singen. „Ich hab gesagt, ich möchte gerne mit Dieter zusammen singen bei der Show. Richtig romantisch, mit Klavier oder Gitarre“, erklärte die 26-Jährige eine Stunde vor dem Drehbeginn der neuen „Supertalent“-Staffel.

Eine kleine Kostprobe gab es bereits auf Instagram: In einem Video sangen die beiden „We Have A Dream“, und in einem weiteren war zu sehen, wie Bohlen seiner Lebenspartnerin Carina Walz ein Geburtstagsständchen sang. Er scheint Gefallen daran gefunden zu haben, wieder zu singen. Und vielleicht erscheint dann schon bald im Rahmen der neuen „Supertalent“-Staffel ein gemeinsames Lied des 65-Jährigen mit Sarah Lombardi. Am Samstag, 14. September, 20.15 Uhr, startet die RTL-Show mit 14 neuen Folgen in die 13. Staffel. In dem dritten Jurystuhl neben Lombardi und Dieter Bohlen sitzt Bruce Darnell.

Die beiden kennen sich bereits aus der RTL-Gesangsshow „Deutschland sucht den Superstar“, als Sarah, damals noch als Sarah Engels, 2011 hinter ihrem späteren Ehemann Pietro Lombardi den zweiten Platz erreichte.