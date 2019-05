Der VOIP-Dienst Satellite ist nun auch für Android verfügbar. (Sipgate)

Seit Längerem schon nutzen iPhone-Inhaber die App Satellite, vor allem um Auslandsgespräche zu führen. Nicht zuletzt die 100 Freiminuten monatlich für Telefonate in über 50 Länder haben Satellite eine breite Nutzerbasis beschert. Nun hat der Betreiber Sipgate den Dienst nach längerer Beta-Phase auch für Android veröffentlicht. Die App kann ab sofort kostenlos in Googles Play Store heruntergeladen werden. Das Add-On Satellite Plus für 4,99 Euro mit unbegrenzten „Telefonie-Minuten“ im Monat soll ebenso bald erscheinen.

Satellite will seine Nutzer unabhängig zu den Mobilfunkprovidern machen. Dazu fungiert die App gleichsam als zweite SIM-Karte mit eigener Rufnummer. Da es sich um einen VOIP-Dienst handelt, ist eine Wlan- oder eben die Datenverbindung der bestehenden SIM-Karte notwendig.

Gleichzeitig mit dem Release gibt Sipgate neue Funktionen bekannt. In Zukunft soll es demnach unter anderem Orts-basierte Weiterleitungsregeln, Verifizierungs-SMS, systemübergreifende Konferenzgespräche sowie die Parallelnutzung auf mehreren Geräten geben.