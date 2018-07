Neben einem sportlichen Rückblick auf das Spieljahr 2017 gab es auch außerhalb des Spielfeldes wenig Negatives zu vermelden.

Erfreut nahmen die Zuhörer zur Kenntnis, dass die seit Jahren schwellenden Anwohnerstreitigkeiten beendet sind; leider fehlt weiterhin noch die formale Umsetzung vom Bauamt Bremen-Nord. Sobald die Vegesacker Fußballer offiziell bis 22 Uhr wochentags trainieren können, eröffnen sich für die SAV wieder ganz andere Möglichkeiten als zuletzt, als der Trainingsbetrieb doch arg eingeschränkt war. Leider gibt es auch bei den SAV-Kickern immer weniger Ehrenamtliche, die sich im Verein engagieren wollen. Hervorzuheben ist hier aber das Engagement mehrerer Kicker der Ü 50, die freiwillig diverse Arbeiten auf der Sportanlage in Eigenregie durchgeführt haben und dafür ein Sonderlob vom Vorstand bekamen.

Sportlich lief es bei der 1. Mannschaft in der zweiten Halbserie 2017 nach dem Trainerwechsel durchwachsen, und auch beim Hallen-Lotto-Masters kam das SAV-Team nicht über die Vorrunde heraus. Die Rückrunde in 2018 lief dagegen top, die Verantwortlichen sind gespannt auf die kommende Saison, in der von der 1. Mannschaft einiges erwartet werden kann.

Die 2. Mannschaft startete gut in die Serie 2017/18, baute aber im Lauf der Serie mangels Trainingsbeteiligung drastisch ab. Das Team von Manuel Broekmann und Michael Leopold belegte am Ende als bestplatzierte 2. Mannschaft Bremens einen Mittelfeldplatz. Einen guten Ball spielte auch die 3. Herren in der Kreisliga C. Diese Mannschaft besteht seit zehn Jahren, die Kicker rekrutieren sich dabei ausschließlich aus der Studentenschaft der Jacobs University. Wie in jedem Jahr mussten zu Saisonbeginn wieder viele neue Spieler integriert werden, daher findet sich die Elf um Robert Rennie momentan auch „nur“ im Tabellenmittelfeld wieder. Auch im Altherrenbereich und im Jugendbereich gab es diverse Erfolge zu verzeichnen.

Im Schiedsrichterbereich ist die SAV bestens aufgestellt, mit mehr als 30 Unparteiischen verfügt man über die meisten Unparteiischen in Bremen. Bastian Norden und Georg Trebin machen hier einen tollen Job. Hervorragend läuft auch weiterhin das Integrationsprojekt „Fußball verbindet“. Seit Juni 2015 bietet die SAV unter der Regie des eigens für dieses Projekt engagierten Trainers Sabri Mrad einen wöchentlichen Übungsabend für Menschen an, die in ihren Herkunftsländern verfolgt werden: jeden Freitag auf dem Kunstrasenplatz im Vegesacker Stadion. Der Verein leistet mit dem Projekt „Fußball verbindet“ einen sehr wichtigen Beitrag, um die Zuwanderer über den Sport zu integrieren – in die neue Umgebung sowie mittelfristig in den Verein.

Mit derzeit knapp 400 Mitgliedern ist die Fußballsparte weiterhin die größte Abteilung der SG Aumund-Vegesack. Der Kassenbericht wurde vom kommissarischen Kassenwart Thorsten Minke vorgelegt und von den drei Prüfern Harald Bartsch, Friedhelm Wilken und Hannes Jendrek für richtig befunden. SAV-Abteilungsleiter Bernd Siems sprach Thorsten Minke (Kasse) und Holger Franz (Homepage, Vereinszeitung, Projekte), die beide künftig nicht mehr dem Vorstand angehören, für ihre unermüdliche ehrenamtliche Arbeit ein großes Lob aus.

Nach den Berichten wurde durch die Versammlung der amtierende Vorstand einstimmig entlastet und ihm eine sehr gute Arbeit bescheinigt. Alle Vorstandsmitglieder haben sich erfreulicherweise dazu entschlossen, ihr Amt weiter auszuüben, einstimmig wurde der amtierende Vorstand wiedergewählt. Der Vorstand der SAV-Fußballabteilung setzt sich zurzeit folgendermaßen zusammen: 1. Vorsitzender Bernd Siems, 2. Vorsitzende/Passwesen Angela Lange-Bullmahn, Technischer Leiter Jörg Segerath, Kassenwart Thorsten Minke (kommissarisch bis Ende 2018), Schriftführerin Dörthe Wendt, Schiedsrichterobmänner Georg Trebin und Bastian Norden, 1. Jugendleiterin Regina Seefeld, 2. Jugendleiterin Dörthe Wendt, Ehrenamtlicher Mitarbeiter Pressewart/Projekte Holger Franz.

Weitere Informationen rund um den Vegesacker Fußball gibt es stets aktuell auf der Homepage www.sav-fussball.de.