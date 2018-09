Beim Vegesacker Herbstmarktumzug nahmen alle Gruppen der Karate-Abteilung der SAV mit ihren Trainern teil. Das Motto war: „Karate für Jedermann“ unter der Start-Nr. 26. Immer wenn der Festumzug kurz anhielt, zeigten die Karatekas einen Einblick in ihre Kampfkunst: Kumite (Partnerkämpfe) und Kata (Vorführung). Zum Schluss bekam jedes Kind einen Verzehrgutschein im Wert von fünf Euro. Vielen Dank auch an alle Eltern und Übungsleiter.

Die SAV bietet unter anderem Sound-Karate für Kinder von fünf bis sieben Jahren an, und zwar donnerstags um 17.15 Uhr in der Turnhalle der Lüder-Clüver-Straße, Nähe Blumenthaler Bahnhof „Ständer“, Parkplatz Fresenbergstraße. Für Kinder von acht bis zwölf Jahren ist das Training dienstags und freitags von 16.30 bis 17.30 Uhr in der Gymnastikhalle Kifkenbruch, Hermann-Löns-Straße 15 in Aumund-Hammersbeck. Jugendliche von 13 und 14 Jahren sowie Erwachsene trainieren donnerstags um 19 Uhr in der Turnhalle der Schule an der Lüder-Clüver-Straße. Sportzeug bitte gleich mitbringen.

Informationen gibt es unter Telefon 04 21 / 600 76 52 oder unter www.sav-karate.de.