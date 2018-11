Die Leistungsturnerinnen der SAV sammelten bei den Landesmeisterschaften jede Menge Medaillen.

Bei den Jüngsten in der Wettkampfklasse Pflichtstufe P4-P6 stellte die SAV gleich zwei Mannschaften.

Dort sicherte sich die erste Mannschaft mit Alexia Veidenheimer, Emma Hofgesang, Mila-Malou Brancato und den „Küken“ Maja Berns und Ida Mill mit 156,45 Punkten den Titel vor Bremen 1860 mit 156,05 Punkten. Vor allem am Schwebebalken sammelte die SAV viele Punkte. Alexia Veidenheimer erturnte sich mit 14,30 Punkten die beste Balkenwertung dieser Wettkampfklasse. Emma Hofgesang war mit einer Gesamtpunktzahl von 53,85 Topscorerin dieser Wettkampfklasse.

Platz drei erturnte sich die zweite Mannschaft der SAV mit Lee-Ann Zöhner, Lina Hamori, Mila Waltersdorf, Lilian Weigl, Mia Nitsche und Nilay Yildiz. Die Mädchen turnten teilweise ihre erste Landesmeisterschaft und präsentierten sich schon sehr gut.

Im Wettkampf drei, Pflichtstufe P6-P8, wurde den Turnerinnen dann schon etwas mehr abverlangt. Aber Überschlag, Flick-Flack und Co. waren kein Problem: Wieder hieß es Platz eins und ein weiterer Titel für die SAV. Die Mannschaft mit Miriam Mehrtens, Anna Strutz, Jane Hiller, Jacqueline Surop und Ecrin Karagöz erturnte sich mit 170,10 Punkten vor Bremen 1860 (168,35 Punkte) und OT Bremen (147,75 Punkte) den Titel.

Fleißigste Punktesammlerin und Beste dieser Stufe war Miriam Mehrtens mit 58,45 Punkten. Auch am Sprung (14,45 Punkte) und Boden (15,45 Punkte) war sie nicht aufzuhalten. Anna Strutz war mit 57,35 Punkten Zweitbeste in dieser Wettkampfklasse.

In der Kür-Leistungsklasse 3 stand die SAV dann ein drittes Mal auf dem Treppchen. Die jüngeren Damen wollten ihr Können noch einmal in einem Wettkampf unter Beweis stellen. Dies gelang Stella Schönawa, Aylin Akyol, Michelle Ulmann, Lina Buchholz und Anthea Janice Brancato ganz gut: Mit 138,20 Punkten setzten sie sich gegen die Mannschaft von Bremen 1860 (130,10 Punkte) durch, die mit wesentlich jüngeren Turnerinnen an den Start ging und erstmals in dieser Wettkampfklasse turnte.

Michelle Ulmann sammelte mit 46,60 Punkten die meisten Punkte für das Team und war mit 13,30 Punkten und dem schwersten Sprung des Tages Topscorerin dieser Wettkampfklasse am Sprung. Lina Bucholz zeigte ihr Können am Stufenbarren und erhielt mit 11,55 Punkten die beste Barrenwertung dieser Stufe. Stella Schönawa gelang dies am Schwebebalken mit 12,30 Punkten.