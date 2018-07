Klaas Heufer-Umlauf, Moderator der ProSieben-Show "Late Night Berlin", kritisiert die Flüchtlingspolitik der Europäischen Union. (ProSieben / Andreas Franke)

Seit mehreren Tagen sammelt Klaas Heufer-Umlauf bereits Geld, um Flüchtlinge aus Seenot zu retten. Mehr als 190.000 Euro sind bei der Aktion (leetchi.com/c/civilfleet) bereits zusammengekommen. Im Interview mit dem ZDF erklärte der Moderator („Late Night Berlin“, ProSieben) nun, warum er sich für das Projekt engagiert.

„Wenn man zu lange wartet, sterben dort täglich Menschen. Um auf diese unfassbaren Zustände im Mittelmeer reagieren zu können, muss man beweglich bleiben. Dafür braucht man unter anderem Geld“, erklärt der 34-Jährige. „Wenn man in Deutschland jemanden absichtlich sterben lässt, nennt man das unterlassene Hilfeleistung. Ein Gesetz, das es gibt, weil es unsere gesellschaftlichen Werte vertritt. Ich verstehe nicht, was es beim Thema Seenotrettung überhaupt zu diskutieren gibt.“ Dass Italien seine Häfen für Flüchtlingsschiffe geschlossen hat, sei „unmenschlich, gegen den europäischen Gedanken und, wie ich finde, nicht nachvollziehbar. Ich hätte niemals gedacht, dass so etwas mal in Europa passieren kann.“

Heufer-Umlauf verteidigte auch einen Kollegen, den Moderator und Satiriker Jan Böhmermann (Bild): "Scheißegal, was er mit seinem Geld macht." (Sean Gallup/Getty Images)

Das gesammelte Geld solle dafür verwendet werden, weitere Schiffe zu chartern, um im Mittelmeer zu helfen. „Und dass die Retter unabhängig von Repressionen, die gerade auf sie einwirken, weiterarbeiten können. Das Geld wird besten Wissens und Gewissens von Nichtregierungsorganisationen, von einem Gremium und mir, immer in Kenntnis darüber, wie es verwaltet und eingesetzt wird, verwendet.“ Das Argument, dass die Rettung schiffbrüchiger Flüchtlinge Schleppern in die Hände spielen würde, will Heufer-Umlauf nicht gelten lassen: „Man könnte den Schleppern das Handwerk legen, aber sicherlich nicht, indem man ein Mahnmal aus ertrunkenen Menschen im Mittelmeer errichtet. Das ist der falsche Weg. So lange es unwürdige Zustände auf der Welt gibt, gibt es Menschen, die sich auf den Weg nach Europa machen werden.“

Auch zur Kritik, dass sein Kollege Jan Böhmermann mit seinem durch Rundfunkbeiträge finanzierten Gehalt den Kapitän des Rettungsschiffs „Lifeline“ unterstützt, äußerte sich Heufer-Umlauf: „Scheißegal, was er mit seinem Geld macht. Der kann sich auch goldene Möbel oder Pommes kaufen von seinem Geld, das er wo auch immer verdient hat. Ist ja sein Geld.“