Christoph Quest als Prof. Wagner in der ZDF-Serie «Nordseeklinik».

Der Schauspieler und Autor Christoph Quest ist tot. Er erlag am Samstag im Alter von 79 Jahren in der Berliner Charité einem Herzleiden, wie der Deutschen Presse-Agentur in Berlin aus Familienkreisen bestätigt wurde.

Erst zwei Wochen zuvor war seine Frau, die Malerin Doris Quest, gestorben. Nun sollen beide gemeinsam an diesem Freitag beerdigt werden.

Quest wurde vor allem als TV-Schauspieler bekannt. So drehte er Folgen für „Tatort“, „Pfarrer Braun“, „SK Kölsch“ oder „Soko Leipzig“. Im Theater wirkte er an Bühnen unter anderem in Berlin und Hamburg.

Außerdem veröffentlichte Quest Gedichtbände wie „Das Morgentor“ oder „Ein Glockenton“ sowie den Erzählband „Menschenkinder“ und das Theaterstück „Wie ein Hauch“. (dpa)